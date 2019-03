Giudice impone al comune di dare cittadinanza a una ragazza nigeriana

ilgiornale

(Di martedì 12 marzo 2019) Ancora una volta certa magistratura politicizzata e affetta da manie di protagonismo pretende di sostituirsi alla politica. Oltre tutto su temi fortemente ideologici e divisivi, determinando anche un ...

MartaScattoni : RT @Presa_Diretta: Il concetto di “alienazione parentale”, con il provvedimento Pillon entra per la prima volta nel nostro ordinamento e im… - mazzettam : @carlopiana @CozzolinoSalvo sì, tu sei indubbiamente il maleducato, già oggi si può evitare la risoluzione - offren… - blackla51122998 : @DarkYuna91 E' come il fatto del denunciare cosa cazzo vengo a denunciare che finchè non mi ammazzano non si muove… -