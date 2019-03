ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Il celebre cuocoè intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” e ha risposto piccato al collegache, intervistato dal Fatto Quotidiano, aveva detto di non avere “nessuna stima per lui”. “Non è che lo veda tutti i giorni, non mi interessa cosa ha detto. Ha dichiarato che non mi stima? Sì, vabbè, lasciamo perdere. Io non lo“, ha detto“Queste mezze tacche, questa gente che esce fuori, non mi interessa, non voglio saperne – ha incalzato -. Ha detto che i grandi cuochi si drogano tutti? Io penso proprio che lui stia andando fuori i binari. La colpa è dei giornalisti che lo intervistano. Più lo intervistano e più va fuori da ogni schema. Miuno come Corona, lasciatelo perdere”.Poiha commentato anche la misura del reddito di cittadinanza, che ...

italianaradio1 : Gianfranco Vissani contro Chef Rubio: “È una mezza tacca, non lo conosco. Mi sembra uno come Corona” - Noovyis : Un nuovo post (Gianfranco Vissani contro Chef Rubio: “È una mezza tacca, non lo conosco. Mi sembra uno come Corona”… - Feversinger : Caro Vissani ti potrei presentare gente italiana che rompe piatti e bicchieri e cuochi che pippano ogni giorno Gian… -