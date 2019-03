Gerardo Greco passa a Discovery?

Gerardo Greco - un caso a Mediaset. Parla il capo di Rete4 : 'In Rai era un numero uno - ma qui...' : È durato poco Gerardo Greco a Rete4 , alla guida del Tg e di un programma di approfondimento. Sebastiano Lombardi , direttore della rete, spiega perché in una intervista alla Stampa di oggi. 'Anche ...

Gerardo Greco - un caso a Mediaset. Parla il capo di Rete4 : "In Rai era un numero uno - ma qui..." : È durato poco Gerardo Greco a Rete4 , alla guida del Tg e di un programma di approfondimento. Sebastiano Lombardi, direttore della rete, spiega perché in una intervista alla Stampa di oggi. "Anche Glenn Gould, uno dei più grandi interpreti di Bach del 900, quando ha provato a cimentarsi con altri aut

Perché Gerardo Greco è durato così poco alla guida del Tg4? : Ad affiancare volti Mediaset già noti come Palombelli, Porro e Nuzzi erano stati chiamati quindi Giacobbo, per il coté scienza e misteri e per quanto riguarda la politica, il più sobrio Greco, ...