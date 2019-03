F1 | Mondiale 2019 | Max Verstappen | l’anno della maturità per giocarsi il titolo

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Haas : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Haas piloti Romain Grosjean (Francia) nato a Ginevra il 17 aprile 1986. Gran Premi disputati: 145. Podi totali: 10. Migliore risultato in qualifica: 2° (Ungheria 2012). punti conquistati: 381. Giri veloci: 1 (Spagna 2012). Stagione della verità per il 32enne transalpino, chiamato a concretizzare in termini di punti il grande lavoro svolto dal team in questi anni per arrivare a giocarsi il ruolo di quarta forza del Mondiale. Ai fini di ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton resta il grande favorito. La forza mentale dell’inglese e la caccia al record di Schumacher : Strive for greatness. Così gli anglosassoni definiscono il “lottare per la grandezza”. Quello che, spesso, ribadisce anche Lewis Hamilton. Il pilota inglese, infatti, ha spiegato più volte che non vuole paragonarsi ai suoi colleghi contemporanei. Lui, e ne ha ben donde, mira più in alto. Vuole essere inserito nello stesso piano delle leggende della Formula Uno. Lassù, assieme ad Ayrton Senna, o Michael Schumacher. Già, Michael ...

F1 - Mondiale 2019 : Kimi Raikkonen e l’avventura in Alfa Romeo Sauber. A 40 anni può ancora lasciare il segno : Kimi Raikkonen vuole continuare a ruggire nel Circus più importante, a quasi 40 anni (spegnerà le candeline il prossimo 17 ottobre) non si è tirato indietro e punta a strabiliare con la sua classe innata durante il Mondiale F1 che scatterà nel weekend con il GP d’Australia. Il finlandese ha lasciato la Ferrari dopo cinque stagioni molto altalenanti (ha vinto solo una gara, il GP degli USA a fine 2018) e ha sposato la causa della Alfa Romeo ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Racing Point : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Racing Point TEAM F1 piloti Sergio Perez: 155 gare disputate, 8 podi e 529 punti: questi alcuni numeri del messicano Sergio Perez, nato il 26 gennaio del 1990 a Guadalajara. In F1 dal 2011, quando debuttò con la Sauber, Perez è passato per la negativa esperienza in McLaren nel 2013, per poi fare casa alla Force India dal 2014 al 2018 e ritrovarsi nella nuova squadra nata proprio dalle ceneri del team di Silverstone. Un pilota capace di grandi ...

F1 - Mondiale 2019 : Antonio Giovinazzi riporta l’Italia in pista dopo 8 anni. Grande occasione con un’Alfa Romeo competitiva : La prima tappa del Mondiale di Formula Uno è ormai alle porte, infatti tra soli 3 giorni si scenderà in pista a Melbourne per le prime due sessioni di prove libere che inaugureranno ufficialmente la stagione 2019. Per gli appassionati italiani della categoria c’è Grande attesa per il primo capitolo dell’infinita sfida tra Ferrari e Mercedes, ma anche per lo storico esordio da pilota di F1 a tempo pieno di Antonio Giovinazzi in Alfa ...

F1 - Charles Leclerc sul debutto del Mondiale 2019 : “Sarà una gara speciale a Melbourne - non vedo l’ora di correre” : Charles Leclerc è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus. Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ottima con i colori dell’Alfa Romeo-Sauber condita da dieci top-10 centrate, ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull ma per il momento il matrimonio con ...

F1 - Mondiale 2019 : chi saranno i commentatori delle gare in tv su Sky e TV8. Confermati nel paddock Federica Masolin - Valsecchi e Villeneuve : Venerdì 15 marzo è ormai vicino e la stagione 2019 di Formula 1 si appresta finalmente ad entrare nel vivo con il primo weekend di gara in quel di Melbourne per il Gran Premio d’Australia. Il Campionato di quest’anno si preannuncia particolarmente interessante ed entusiasmante con diverse novità tra le line-up dei team ed una lotta per l’iride più che mai aperta tra Mercedes, Ferrari e Red Bull. Per quanto riguarda la copertura ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Mercedes : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : SCUDERIA Mercedes-AMG PETRONAS MOTORSPORT piloti 1 Lewis Hamilton (Inghilterra) nato a Stevenage il 7 gennaio 1985. Titoli Mondiali vinti: 5 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018). Gran Premi disputati: 229. Gran Premi vinti: 73. Podi totali: 134. punti conquistati: 3017. Pole position: 83. Giri veloci: 41. Il campione del mondo in carica, cinque volte iridato, è pronto ad una nuova stagione a caccia di altri record. Il mirino, ovviamente, è puntato ...

F1 - Mondiale 2019 : risultati e classifiche dei Test Invernali : Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincerà il campionato di Formula Uno, si ritorna finalmente in pista dopo il lungo inverno ed è tutto pronto per il grande spettacolo sul circuito semicittadino dell’Albert Park. La grande classica d’apertura ci dirà davvero qual è la macchina di riferimento per questo inizio di stagione e ci farà capire quali sono i ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

F1 - Mondiale 2019 : adesso è ufficiale! Il giro veloce in gara assegnerà un punto nella classifica iridata : La novità aveva già cominciato a circolare nei giorni scorsi ma questa sera è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del Mondiale! Il punto sarà però conteggiato soltanto in caso di arrivo nelle prime dieci posizioni, condizione introdotta per evitare che le formazioni di coda si fermino appositamente negli ultimi giri per montare gomme più ...