Dopo Washington | anche Bruxelles avverte l' Italia sulla Via della Seta

agi

(Di martedì 12 marzo 2019) Detto questo credo che si debba tranquillizzare e tenere conto di alcune preoccupazioni', dice in proposito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, arrivando alla riunione dell'Ecofin. 'Credo si ...

sdapi13 : Salvini frena sulla 'Via della Seta' (e smentisce il suo Geraci): dopo il sì Tav, un altro passo per accreditarsi a… - paoloigna1 : Salvini frena sulla 'Via della Seta' (e smentisce il suo Geraci): dopo il sì Tav, un altro passo per accreditarsi a… - GiampaoloScopa : Salvini frena sulla 'Via della Seta' (e smentisce il suo Geraci): dopo il sì Tav, un altro passo per accreditarsi a… -