Clima | l’esperto | “dobbiamo prepararci ad altre tempeste come ‘Vaia’ di ottobre 2018

(Di martedì 12 marzo 2019) “Dobbiamo essere preparati ad affrontare altri eventi meteorologici estremila tempesta Vaia che ha flagellato le montagne del nord-est: per capire quando e perche’ si sviluppano, pero’, servono piu’ risorse per fare ricerca, mentre in Italia in questo momento si sta disinvestendo e l’agenzia meteorologica nazionale Italia Meteo e’ ferma“. A lanciare l’allerta e’ Dino Zardi, fisico dell’atmosfera dell’Universita’ di Trento. “Proprio in questi giorni stiamo lavorando a un progetto internazionale di grande scala, chiamato TEAMx, per studiare fenomeni estremi che colpiscono le Alpi: faremo campagne di misura di grande estensione sul territorio montano per capire lo sviluppo di determinati meccanismi per poi riprodurli al meglio con i nostri modelli matematici che girano sui calcolatori“, racconta ...

