Arrestati gli assassini di Marielle Franco | sono due ex agenti della polizia militare

Due ex agenti della polizia brasiliana sono stati Arrestati per l’omicidio di Marielle Franco - attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro : Due ex agenti della polizia brasiliana sono stati arrestati per l’omicidio di Marielle Franco, attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro uccisa il 14 marzo 2018. Franco fu uccisa con quattro colpi di pistola alla testa: aveva appena partecipato

Orrore in Ucraina - decapitano e mangiano un ex poliziotto. Arrestati padre e figlio : Maksim Kostyukov, 41 anni, e suo figlio Yaroslav, 20 anni, sono accusati di aver ucciso e brutalizzato il cadavere di Evgeny Petrov a Kharkiv, dopo averlo invitato a una festa nel loro appartamento nell’ottobre dell’anno scorso. "Erano delusi dopo aver scoperto la sua precedente professione".Continua a leggere

Taranto - violenza sui figli disabili : Arrestati in tre : A Taranto quattro bambini di 6, 9, 12 e 14 anni, sarebbero stati abusati per molto tempo, probabilmente per anni. Degli abusi sono stati accusati la madre, il suo compagno e un amico di famiglia. La donna, infatti, insieme alla complicità degli altri due uomini avrebbe abusato sessualmente dei propri figli disabili, oltre ad impedir loro di frequentare la scuola dell'obbligo e privarli di una sana e giusta alimentazione. Sembrerebbe che i bimbi, ...

Frosinone - raid e tangenti per il cimitero : cinque Arrestati. C’è anche un consigliere comunale di Ferentino : Minacciavano e ricattavano con veri e propri raid un imprenditore che si era aggiudicato un appalto per farsi consegnare una tangente. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Tivoli, in provincia di Roma, che hanno arrestato cinque persone tra la provincia di Roma e Frosinone, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra gli arrestati figurano un consigliere comunale di Ferentino, in provincia di Frosinone, e alcuni ...

'Ndrangheta : Arrestati a Madrid due boss latitanti - Salvini orgogliosi : Due boss della 'Ndrangheta sono stati arrestati a Madrid dai carabinieri del Nucleo investigativo di Gioia Tauro. Si tratta di Grasso e Di Marte

Napoli - abuso della Circumvesuviana : i parenti degli Arrestati contro i giornalisti : Continuano spedite le indagini su quanto successo ieri sera, intorno alle ore 18:00, alla stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, dove una 24enne è stata aggredita da tre ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Gli stessi sono stati arrestati questa mattina dalla Polizia, che è giunta a loro dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza. L'accusa nei loro confronti è gravissima: violenza sessuale di ...

Cagliari - Arrestati due corrieri della droga con oltre 100 ovuli ingeriti : Nel corso della notte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia cc di Cagliari e i militari del comando provinciale della guardia di finanza hanno arrestato per il reato di ...

Traffico di droga e violenza sessuale - tra gli Arrestati ultrà della Juve : Traffico di droga, sequestro di persona e violenza sessuale. Blitz della Dia tra Agrigento, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma. Tra gli arrestati il capo degli ultra' della Juventus, Andrea Puntorno. Fatta luce sugli affari del nuovo boss agrigentino, Antonio Massimino, gia' detenuto, tanto feroce da mettere in conto di uccidere bambini per affermare la sua autorevolezza. L'operazione "Kerkent", della procura di Palermo, ha ...