Vaccini | l' allarme dei presidi | «In nidi e asili situazioni critiche»

roma.corriere

(Di lunedì 11 marzo 2019) Scaduto ieri il termine ultimo per mettersi in regola con gli obblighi vaccinali: da oggi le autocertificazioni, che le famiglie avevano consegnato all'inizio dell'anno, non hanno più valore. Chi non ...

BarillariM5S : RT @laurapintu: #vaccini un medico che parla di epidemia di #morbillo quando epidemia non c'è non può essere radiato e perseguito per procu… - allemacc : RT @laurapintu: #vaccini un medico che parla di epidemia di #morbillo quando epidemia non c'è non può essere radiato e perseguito per procu… - LifeJoining : RT @laurapintu: #vaccini un medico che parla di epidemia di #morbillo quando epidemia non c'è non può essere radiato e perseguito per procu… -