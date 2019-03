Soleil nella bufera per le frasi contro Ariadna | parla la madre di Jeremias

gossipetv

(Di lunedì 11 marzo 2019) Isola dei Famosi: scoppia la polemica per le parole diSorge resta una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2019. Questa volta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scatenato la polemica per via delle parole che ha rivolto adRomero, da settimane sua acerrima nemica in Honduras. “Sei un animale, …L'articoloper leladiproviene da Gossip e Tv.

brekbia : RT @_FeeLuchessa: Comunque mi spiace perché con la sua simpatia mi faceva sorridere, ma Sarah si è convertita nella lacché di Soleil, la su… - Lydia_spa : RT @Ragazzo_Comune2: Ariadna ha dimostrato la sua falsità: Dicendo di essere una ragazza madre, quando è stata lei ad allontanare Pierpaolo… - alecricchii : RT @giuls_sabba: L’UNICA COSA BUONA CHE HA FATTO SOLEIL NELLA VITA #ISOLA -