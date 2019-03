Sci alpino – Prima prova di di scesa maschile | Innerhofer terzo ad Andorra

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : uno splendido Hannez Zingerle vince il gigante di Kranjska Gora! : Uno straordinario Hannes Zingerle si è aggiudicato il gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Il Carabiniere classe 1995 ha vinto la gara sulle nevi slovene grazie ad una seconda manche ai limiti della perfezione. Dopo aver chiuso la prima discesa in 56.36 in quarta posizione, il nostro portacolori ha cambiato marcia, completando la seconda in 59.13 e fermando i cronometri in 1:55.49, approfittando ...

Sci alpino - Prova discesa maschile Soldeu 2019 : miglior tempo per Kjetil Jansrud - terzo Innerhofer : Il norvegese Kjetil Jansrud ha realizzato il miglior tempo nella prima Prova della discesa maschile di Soldeu, sede delle finali della Coppa del Mondo 2018-2019. Jansrud ha chiuso in 1’28”36, precedendo di 24 centesimi il francese Johan Clarey e di 32 il norvegese Adrian Smiseth Sejersted. A pari merito con Sejersted, però, si è piazzato anche Christof Innerhofer, che vuole chiudere la stagione centrando quella vittoria che finora ...

Sci alpino - miglior tempo di Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Soldeu : quarta la Brignone : Goggia sfreccia subito nella prima prova di discesa femminile a Soldeu. Bene anche Brignone, quarta Sofia Goggia ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Coppa del mondo ad Andorra. La campionessa olimpica di specialità ha concluso con il tempo di 1’32″65 e precede di 69 centesimi Tina Weirather e Michaela Wenig, seconde a pari merito. Molto bene anche Federica ...

Sci alpino - Prova Discesa femminile Soldeu 2019 : Sofia Goggia ruggisce e stampa subito il miglior tempo : L’ultima settimana della Coppa del Mondo di sci alpino si apre positivamente per l’Italia. Nella Prova della Discesa libera femminile di Soldeu, che ospita le Finali di fine stagione, Sofia Goggia realizza il miglior tempo (1’32”65). Un’ottima prestazione da parte della bergamasca, che vuole lanciare subito un segnale a tutte le avversarie, dimostrandosi in questo momento la più forte di tutte in questa ...

Sci alpino - Prova Discesa femminile Soldeu 2019 : Sofia Goggia ruggisce e stampa subito il miglior tempo : L’ultima settimana della Coppa del Mondo di sci alpino si apre positivamente per l’Italia. Nella Prova della Discesa libera femminile di Soldeu, che ospita le Finali di fine stagione, Sofia Goggia ha realizzato il miglior tempo (1’32”65). Un’ottima prestazione da parte della bergamasca, che ha voluto lanciare subito un segnale a tutte le avversarie, dimostrandosi in questo momento la più forte di tutte in questa ...

Sci alpino - Calendario Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : programma - orari e tv : E, infine, dopo una lunghissima stagione, siamo giunti all’atto finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Uomini e donne, infatti, sono pronti per le Finali di Soldeu, nel Principato di Andorra, che andranno a calare il sipario sull’annata del Circo Bianco. Come consuetudine questo evento metterà in scena tutte le gare del Calendario, in una cinque-giorni davvero intensa che prenderà il via con le prove più veloci e, passando ...

Sci alpino - Dominik Paris vince le Coppa del Mondo di discesa e superG se…Tutte le possibili combinazioni : Siamo giunti alle Finali di Coppa del Mondo dello sci alpino e al momento Dominik Paris è in testa alla classifica di specialità del superGigante. Sono però ancora in sei i possibili vincitori della Coppa e quindi si aprono molti scenari, ma quel che è certo è che Paris è padrone del proprio destino. Qualora l’azzurro dovesse salire sul podio nell’ultima gara avrebbe tra le mani la coppetta, altrimenti dipenderebbe dai risultati ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marchel Hirscher otto volte Re : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è quinta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli italiani qualificati alle Finali. Dominik Paris per il trionfo in superG - ci sono Goggia e Brignone : Le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino si disputeranno a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo, la massima competizione itinerante giunge a conclusione e nella lunga settimana sui Pirenei verranno ufficialmente assegnate le varie Sfere di Cristallo. Ricordiamo che a ogni gara possono partecipare: i primi 25 della classifica di specialità, gli atleti che hanno superato i 500 punti in classifica generale e i Campioni del Mondo ...

Sci alpino : Cdm. Slalom Kranjska Gora a Zenhaeusern - Moelgg sesto : Ramon Zenhaeusern vince lo Slalom speciale di Kranjska Gora, Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero è autore di seconda

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora : Ramon Zenhaeusern vince dopo una rimonta pazzesca. Hirscher fa sua l’ottava Coppa del Mondo : Ramon Zenhaeusern ha vinto lo Slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Lo svizzero, settimo dopo la prima manche, ha confezionato una rimonta pazzesca nella seconda run e ha così conquistato il primo successo in questa specialità nel massimo circuito itinerante dopo che si era imposto negli ultimi due paralleli di Stoccolma. L’elvetico ha pennellato una discesa da brividi sul pendio sloveno, ha ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : seconda manche dalle 12 - 30 - Moelgg si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : Manfred Moelgg ringiovanisce ed è secondo dopo la prima manche! : dopo aver vinto ieri in gigante, Henrik Kristoffersen ha tutta l’intenzione di ripetersi anche in Slalom. A Kranjska Gora il norvegese comanda al termine della prima manche, chiusa con il tempo di 51.07. Kristoffersen ha sfruttato al meglio il pettorale numero due, che gli ha permesso di trovare una Podkoren ancora accettabile e senza i tanti segni che si sono venuti a creare dopo i primi passaggi degli atleti. Proprio per questo motivo è ...