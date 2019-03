Real | Zidane | felice di tornare a casa

Real Madrid - Zidane si (ri)presenta : “questa è casa mia. Un ritorno di Ronaldo? Ecco cosa posso dire” : Il francese torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid, firmando un contratto fino al 30 giugno del 2022 “E’ un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa. Voglio riportare il Real Madrid ai livelli che merita. Da domani si comincia a lavorare“. LaPresse/EFE Lo dice Zinedine Zidane nel giorno in cui comincia la sua nuova avventura sulla panchina del Real Madrid, il club con il quale ha vinto tre ...

Zidane torna al Real - contratto fino a 30 giugno 2022 : E' ufficiale il ritorno al Real Madrid di Zinedine Zidane. Per il tecnico francese contratto fino al 30 giugno 2022. Un ritorno clamoroso a nove mesi e mezzo dal sorprendente annuncio delle dimissioni, cinque giorni dopo la storica conquista della terza Champions League consecutiva. Come aveva anticipato in mattinata la stampa spagnola, il presidente delle merengues, Florentino Perez, ha incontrato il consiglio di amministrazione e ha deciso di ...

Zidane torna al Real Madrid : 284 giorni è durata la lontananza tra Zinedine Zidane e la panchina del Real Madrid. L'ex asso juventino torna a guidare le merengues, che hanno scelto il secondo (per ora) allenatore più vincente della storia della società (con nove titoli in meno di tre stagioni è dietro solo a Miguel Munoz, ma già davanti a Molowny e Del Bosque) per aprire un nuovo ciclo. Zidane, che qualche settimana fa era dato vicino alla ...

Il Real ufficializza : 'Torna Zidane'. E Guardiola spegne le voci : 'Resto al City' : Zinedine Zidane è tornato ad essere l'allenatore del Real Madrid : lo ufficializza il club spagnolo, precisando che il tecnico che si era dimesso il 31 maggio dello scorso anno ha firmato un contratto ...

Zidane è di nuovo l’allenatore del Real Madrid : Zinedine Zidane, da oggi, è nuovamente l’allenatore del Real Madrid, la squadra di calcio spagnola per cui ha giocato e con cui – da allenatore – ha vinto tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018. Dopo meno di

Il Real ufficializza - Zidane è tornato : ANSA, - ROMA, 11 MAR - Zinedine Zidane e' tornato ad essere l'allenatore del Real Madrid: lo ufficializza il club spagnolo, precisando che il tecnico che si era dimesso il 31 maggio dello scorso anno ...

Zidane e il Real Madrid : così Zizou è diventato leggenda : I VIDEO DI GAZZETTA TV allenatore - Zidane lascia il calcio giocato e per 3 anni resta lontano dal mondo del pallone. A Madrid crescono però i suoi figli, che giocano nella cantera dei blancos: Enzo, ...

Calcio - Zidane torna al Real Madrid : 19.10 E' arrivata la conferma ufficiale: Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico francese torna così sulla panchina merengues che aveva lasciato soltanto nove mesi e 8 giorni fa. Per il francese contratto fino a giugno 2022. Prende il posto di Santiago Solari che ad ottobre scorso era stato chiamato in prima squadra per sostituire l'esonerato Lopetegui. Alle ore 20 al Bernabeu ci sarà la conferenza di presentazione di ...

Zidane torna al Real Madrid - contratto fino al 2022 : Via Solari, torna in panchina Zinedine Zidane, firma un contratto fino a giugno del 2022: è il ribaltone più incredibile quello che si profila al Real Madrid. I media spagnoli, da Marca ad As, sono ...

Zidane torna al Real Madrid : ecco il comunicato del club : Clamorosa svolta tecnica al Real Madrid, dove si è consumato l’esonero di Santiago Solari; al suo posto torna a sorpresa in panchina Zinedine ZidaneReal Madrid / Zidane / SOLARI – Clamoroso ribaltone al Real Madrid, dove Florentino Perez stravolge nuovamente la panchina delle Merengues. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax, si è definitivamente rotto il rapporto tra Santiago Solari e la società ...

Real Madrid-Zidane - UFFICIALE : esonerato Solari - Zizou torna in panchina : Real MADRID ZIDANE – E’ fatta per il ritorno in panchina – La notizia è di quelle clamorose che spaccano in due il mondo del calcio. Zinedine Zidane nella serata di oggi torna ad essere l’allenatore del Real Madrid. E’ arrivata l’ufficialità il francese tri-campione d’Europa con sulla panchina delle merengues stasera sarà nuovamente la […] L'articolo Real Madrid-Zidane, UFFICIALE: esonerato Solari, ...

Real Madrid - arriva l’ufficialità : Zidane è il nuovo allenatore [LIVE] : Adesso è ufficiale: Zinedine Zidane torna sulla panchina del Real Madrid. Dopo l’indiscrezione di qualche ora fa, con l’incontro nel pomeriggio per mettere il nero su bianco, arriva anche il comunicato del club spagnolo. “Zidane (23/06/1972, Marsiglia) – si legge – è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il francese torna al club dove ha fatto la storia come giocatore e come allenatore. Con lui in panchina, la ...

Zidane-Real Madrid - ora è UFFICIALE : il tecnico torna a Madrid - i dettagli : ZIDANE REAL Madrid – Una stagione piena di delusioni per il Real Madrid dei mostri sacri, fuori ormai dalla Champions League, dalla Coppa del Re e dalla corsa al titolo in Liga: ma in casa Blancos arriva un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda la panchina. L’addio di Solari è ormai cosa certa per […] More

Real Madrid - il ribaltone è ufficiale : torna Zidane - maxi contratto fino al 2022 [DETTAGLI] : Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid: pubblicato il comunicato stampa ufficiale, oggi la prima conferenza stampa La notizia era già nell’aria oggi, ma mancava ancora l’ufficialità, che non è tardata ad arrivare. Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid. La squadra spagnola ha diramato pochi minuti fa il comunicato stampa ufficiale col quale comunica la risoluzione del contratto con Solari e la ...