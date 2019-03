Nel 2009 Ranieri partì vincendo in extremis

forzaroma.info

(Di lunedì 11 marzo 2019) Dì la tua 0 Dì la tua 0 Aserve una vittoria , firmerebbe in ogni modo per averla. Anche in rimonta, anche in. Esattamente come successe, ad esempio, nove anni fa , quando prese la ...

Linkiesta : Dal 2009 una persona al secondo ha dovuto lasciare la sua terra a causa di eventi meteo-catastrofici. Solo nel 2016… - c_appendino : Da oggi si possono inoltrare le domande per il #RedditoDiCittadinanza. Abbiamo iniziato a parlarne nel 2009, e semb… - fattoquotidiano : Ex Ilva, i Verdi: “Diossine a livelli drammatici. Dati simili a quelli del 2009. La procura indaghi” -