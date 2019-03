NBA | Steve Kerr e il commento contro Draymond Green | il video che fa discutere

NBA – Steve Kerr bacchetta gli Warriors : “contro i Celtics abbiamo fatto jogging - sconfitta imbarazzante” : Gli Warriors perdono di 33 punti contro i Celtics, è la sconfitta casalinga più larga della gestione Kerr. Il coach definisce imbarazzante la prova dei suoi Grande sorpresa nella notte della Oracle Arena. I Golden State Warriors hanno perso nettamente il big match contro i Celtics che, nonostante non stessero passando un buon momento, si sono imposti 95-128. Ben 33 punti di distacco per quella che è la peggior sconfitta casalinga dell’era ...

NBA – Crisi Celtics - coach Stevens non si nasconde : “abbiamo disperatamente bisogno di vincere” : Quarta sconfitta consecutiva per i Celtics ko, in casa, contro i Blazers: coach Brad Stevens non nasconde il bisogno di vincere della squadra, con il morale sotto i tacchi per il momento negativo Qualcosa nella stagione dei Boston Celtics non sta andando come previsto. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª ad Est con all’attivo 37 vittorie e 25 sconfitte, 4 delle quali rimediate nelle ultime 4 gare. L’ultima ieri notte, ...

NBA - Steve Kerr impazzisce contro gli arbitri : il coach degli Warriors scatenato [VIDEO] : NBA, Steve Kerr è intervenuto per difendere Green durante la gara persa nella notte dai suoi Warriors contro Portland NBA, Steve Kerr questa notte ha voluto mandare un messaggio. All’ennesimo flagrant foul fischiato contro Green, il coach degli Warriors è intervenuto a difesa del suo giocatore, spesso al centro di diverse polemiche per il suo atteggiamento in campo. Secondo Kerr però, la “fama” non certo lodevole di Green ...

All-Star Game NBA 2019 – Mike Malone allenerà il ‘Team LeBron James’ : beffato Steve Kerr : Dopo la nomina di coach Budenholzer come allenatore del ‘Team Giannis Antetokounmpo’, arriva anche l’ufficialità della guida del ‘Team LeBron James’: Mike Malone sulla panchina della squadra del ‘Re’ Dopo la sfida tra Bucks e Raptors, vinta da coach Budenholzer, divantato allenatore del ‘Team Giannis Antetokounmpo’ grazie al miglior record della Conference, si aspettava soltanto di ...

Luka Doncic strappa applausi anche da Steve Kerr : “è già un All-Star - sembra in NBA da 10 anni” : Luka Doncic continua a stupire tutti, anche Steve Kerr: il coach dei Golden State Warriors lo reputa già ad un livello tale da essere un All-Star Partita dopo partita, palazzetto dopo palazzetto, avversario dopo avversario, Luka Doncic non smette di stupire. L’ex Real Madrid non ha ancora compiuto 20 anni, ma gioca da veterano e si è preso i Dallas Mavericks sulle spalle, guidandoli ogni notte con 20 punti, 6.7 rimbalzi e 5 assist di ...

NBA – Retroscena Brad Stevens : “vidi Doncic nel 2015 al Real Madrid - chiamai Danny Ainge per dirgli…” : Brad Stevens ha raccontato un particolare aneddoto sulla prima volta che vide Luka Doncic in un’amichevole fra Real Madrid e Boston Celtics: impossibile pensare ad un classe ’99 in un club così forte L’otto ottobre 2015, in una partita di precampionato, dal valore poco più che amichevole, tra Real Madrid e Boston Celtics, un giovane giocatore sloveno attirò l’attenzione del coach della franchigia del Massachusetts: ...