Nardò | al via i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Patriarca

Al via la call per animare l'edizione 2019 di #STEMinthecity - ispirata al genio di Leonardo : Diffondere cultura scientifica, oggi più che mai, è fondamentale: è con la scienza che si ristabilisce la verità e che si combattono le fake news, una delle principali debolezze del nostro tempo. La ...

Al via il restauro del Museo della Scienza e della Tecnica dedicato a Leonardo da Vinci : Al via i lavori di restauro , rinforzo e riqualificazione del Museo della Scienza e della Tecnologia. Milano si prepara a celebrare il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci , che cade quest'anno, anche con i necessari interventi di manutenzione del complesso ...

LAVORI PUBBLICI. AL VIA IL RESTAURO DEL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DEDICATO A LEONARDO DA VINCI : ... mi-Lorenteggio.com, Milano, 3 febbraio 2019 " Al via i LAVORI di RESTAURO , rinforzo e riqualificazione del MUSEO DELLA SCIENZA e DELLA Tecnologia. Il Comune di Milano si prepara a celebrare il ...

Al via il restauro del Museo della scienza e della tecnica dedicato a Leonardo da Vinci : Milano, 3 febbraio 2019 " Al via i lavori di restauro , rinforzo e riqualificazione del Museo della scienza e della Tecnologia. Il Comune di Milano si prepara a celebrare il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci , che cade quest'anno, anche con i necessari interventi di manutenzione del ...

La 'Vergari' di Nardò ad un passo dal futuro - tra pochi giorni il via ai lavori : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Mestieri antichi in via d'estinzione : proposta di legge di Minardo : Allarmanti i dati del rapporto di Infocamere sul crollo dei Mestieri tradizionali negli ultimi 5 anni in Sicilia. proposta di legge dell'on. Minardo