Motorola One è in offerta esclusiva per gli utenti di TuttoAndroid

Lenovo brevetta vari design di smartphone - incluso quello di Motorola Moto Z4 : La presentazione ufficiale del Motorola Moto Z4 dovrebbe avvenire all'inizio dell'estate ma un nuovo brevetto potrebbe svelarci il suo design

Motorola ha pensato a delle funzionalità interessanti per il secondo schermo del suo smartphone pieghevole : Voyager è il nome in codice dello smartphone pieghevole che diverrà il successore dell'iconico RAZR di Motorola: secondo alcuni rumor sarà dotato i due schermi. Passiamo assieme in rassegna le funzionalità che l'azienda starebbe testando per il display secondario.

Motorola Moto G7 Plus - ottimo design e buone prestazioni al di sotto dei 300€ – la nostra prova : Ad inizio febbraio Motorola ha presentato la settima generazione della sua linea di smartphone di fascia media Moto G. Abbiamo avuto modo di provare nel corso delle ultime settimane il modello di punta della nuova lineup, il Moto G7 Plus. Il design del G7 Plus è un'evoluzione delle linee della sesta generazione, che vede un'ulteriore riduzione delle cornici frontali vedendo comparire un notch a goccia nella parte ...

Motorola ed Energizer confermano di essere al lavoro su smartphone pieghevoli : Motorola sta lavorando al lancio di uno smartphone pieghevole e una conferma è arrivata nelle scorse ore da Dan Dery, Vice Presidente della divisione Global Product

Google ARCore ora supporta Motorola One - One Power e Nokia 8.1 : La piattaforma di Big G dedicata alla realtà aumentata, Google ARCore, aggiunge all'elenco dei suoi dispositivi supportati anche Nokia 8.1, Motorola One e Motorola One Power, oltre ad altri quattro dispositivi aziendali noti.

Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio : POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Lite - Motorola Moto G6 Plus - Samsung Galaxy S9 e altri : oggi sono in offerta POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

Motorola Moto Mod 5G approvato dall'FCC con un sistema per limitare l'esposizione alle onde : Il Moto Mod 5G ha ottenuto la certificazione dell'FCC e la relativa documentazione ci svela un curioso particolare. Scopriamo tutti i dettagli

Recensione Motorola Moto G7 Plus : ha tutto per piacere - compreso il prezzo : Scopri Motorola Moto G7 Plus nella nostra Recensione: specifiche tecniche, software, prezzo e come funziona nell'utilizzo di tutti i giorni.

Nella fabbrica brasiliana di Motorola : uno smartphone dalla scheda madre all'imballaggio : Viaggio a Jaguariúna, a 130 chilometri da San Paolo, in Brasile, dove ha sede la fabbrica che produce gli smartphone dell'azienda controllata da Lenovo

Motorola potrebbe avere in cantiere due smartphone con processore Exynos : Il processore Exynos di Samsung potrebbe essere il cuore pulsante di due nuovi smartphone non ancora annunciati da Motorola.

Motorola Moto G4 Plus sta ricevendo Android 8.1 Oreo in versione stabile : È iniziata la fase di rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo in versione stabile per Motorola Moto G4 Plus con le patch di sicurezza di dicembre.

Moto G7 : in arrivo la nuova famiglia di smartphone Motorola : Motorola presenta quattro nuovi smartphone con display fino a 6,2 pollici e prezzi a partire da 189 euro

Motorola lancia la settimana generazione di Moto G - quattro modelli per rispondere alle diverse esigenze degli acquirenti in arrivo a fine Febbraio : Motorola ha annunciato oggi l'arrivo della settima generazione della famiglia Moto G, presentando 4 nuovi smartphone Android che cercano di rispondere alle diverse necessità di chi si avvicina alla fascia media del mercato, proseguendo il trend di offrire caratteristiche e look premium ad un prezzo contenuto. Rispetto al passato si riduce il gap puramente prestazionale tra i vari modelli, vedendone tre – Moto G7, G7Play e ...

Motorola vorrebbe rimuovere i pulsanti fisici dagli smartphone : Motorola vorrebbe rimuovere i tasti fisici dagli smartphone, attraverso l'utilizzo di un telaio sensibile alla pressione e capace di mappare la posizione delle singole dita.