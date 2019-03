Juve | problema per Allegri | si ferma Douglas Costa

Juventus - infortunio per Mattia De Sciglio : problema muscolare : Juventus, l’infortunio di Mattia De Sciglio mette in allerta Allegri che potrebbe non averlo per la gara contro l’Atletico Mattia De Sciglio si è infortunato e non è stato dunque convocato per la gara di questa sera della sua Juventus contro l’Udinese. Un problema all’adduttore della gamba destra per il calciatore che adesso è a rischio anche per l’incontro di martedì di Champions League contro ...

Zidane-Juventus : no secco al Real Madrid - ora c’è un solo problema : ZIDANE JUVENTUS- Un nuovo accostamento nato nelle scorse ore, ma praticamente già tramontato. Zidane dice no al possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, aprendo di fatto ad un prossimo futuro sulla panchina della Juventus. Agnelli ha già scelto il suo nuovo potenziale allenatore. Di fatto, il presidente della Juventus vorrebbe puntare forte o su […] More

Juve - il problema è fisico. Ecco il video dove Cr7 lo spiega ad Allegri : Juventus , abbiamo un problema. Sembra incredibile a dirsi, visto che con il successo di domenica sera contro il Napoli la squadra di Massimiliano Allegri si è virtualmente cucita al petto l'ottavo ...

Questa Juve non può ribaltare l’Atletico : poche idee e un vero problema! : La Juventus batte il Napoli e vola a +16 in classifica sui diretti avversari. Scudetto ormai ipotecato, ma occhio al campanello d’allarme. Quella di ieri sera resta una vittoria importante, ma maturata dopo una prestazione decisamente preoccupante soprattutto nel corso del secondo tempo. Il Napoli ha messo alle corde la squadra bianconera per tutto il […] More

Juventus - problema alla caviglia per Ronaldo. Napoli a rischio : La Juventus rischia di doversi presentare senza Cristiano Ronaldo per la sfida al Napoli in programma domenica sera. Il portoghese infatti oggi non si è allenato insieme ai compagni, ma ha lavorato a ...

Juventus – Problema alla caviglia per Cristiano Ronaldo : CR7 a rischio per il Napoli : Juventus, Cristiano Ronaldo in dubbio per la sfida contro il Napoli. Dopo una botta alla caviglia sinistra rimediata a Bologna, per CR7 lavoro differenziato Resta in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo domenica sera nel big match della 25esima giornata al San Paolo contro il Napoli. L’attaccante della Juventus oggi ha infatti lavorato a parte assieme a Douglas Costa. “Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per ...

Juventus - problema alla caviglia per Cristiano Ronaldo : nelle prossime ore farà gli esami : La Juventus, questo pomeriggio, è tornata alla Continassa per allenarsi e prepararsi in vista della partita contro il Napoli. Non ci sono però notizie troppo confortanti per i bianconeri perché Douglas Costa e Cristiano Ronaldo hanno lavorato a parte. In particolare per CR7 c'è un po' di apprensione visto che dovrà essere sottoposto ad accertamenti strumentali in seguito a un problema fisico. Il portoghese fra oggi e domani farà tutti gli esami ...

Napoli-Juventus vietata agli stranieri. Il problema sarà risolto o resteranno fuori? : Ordine pubblico La gestione e la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli continua a offrire sorprese. E non sono mai sorprese gradite. Innanzitutto il diverso trattamento riservato ai tifosi della Juventus che, a differenza dei tifosi del Napoli allo Stadium, possono acquistare il biglietto nel settore ospiti anche se residenti a Torino. Ma questo aspetto probabilmente è quello meno rilevante. Ce n’è poi un altro, e cioè la vendita in ...

Juventus : problema al cuore per Khedira. Operazione riuscita : Juventus: problema al cuore per Khedira. Operazione riuscita Un fulmine a ciel sereno. Un’espressione azzeccata per descrivere il momento della Juventus in questa fase così delicata della stagione, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Sami Khedira, centrocampista tedesco della Vecchia Signora, durante l’allenamento di ieri ha riscontrato problemi respiratori che hanno mandato ...

Il Napoli e il problema del gol perduto. Ancelotti a -13 dalla Juve e a -10 da Sarri : A 13 punti dalla Juve, ma soprattutto a 10 dal Napoli di Sarri edizione 2017/18, Carlo Ancelotti è costretto a fare i conti con un bilancio in rosso e con un campionato già archiviato prima della ...

Juventus in crisi - Pistocchi lancia bordate : “è Allegri il problema” : La Juventus è in piena crisi. La 22^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove importanti indicazioni, per i bianconeri non è sicuramente un buon momento. La squadra di Allegri si è fermata di nuovo dopo la debacle contro l’Atalanta, in casa contro il Parma è arrivato solo un pareggio che ha fatto emergere tutti i limiti di una squadra che sembrava imbattibile. In particolar modo a fare discutere sono state le dichiarazioni ...

Pistocchi individua il vero problema della Juventus - : I tanti attaccano l'ex movilista di Mediaset, scrivendo: "Un problema vincente direi , lo cerca mezzo mondo" o anche "Perché il Real di Zidane faceva bel gioco? Vabbè sono gusti. Il gioco di Allegri ...

De Laurentiis è il miglior presidente della storia del Napoli. Ha un solo problema : la Juventus : È antipatico perché dice la verità Non esiste persona più difficile, complessa, ma nello stesso tempo capace, cruda e sincera di Aurelio De Laurentiis. Artefice di grandi intuizioni, talvolta imprevedibili, vedi l’ingaggio di Ancelotti, e non l’avrei mai detto io per primo, ma nello stesso capace di perdersi, talvolta, per questioni di lana caprina. È nel suo carattere, di persona, ma pochi lo sanno, che nonostante il cognome che ...

Infortunio Mandzukic/ Juventus news - problema ai flessori per il croato : salta la Supercoppa Italiana? : L'Infortunio di Mario Mandzukic è l'ultima novità che arriva dalla Continassa dove la Juventus sta preparando la prima gara del 2019.