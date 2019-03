Juve | parla Lippi | “Chi discute Allegri è da manicomio”

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Lui il mondolo conosce bene, ha vinto tanto lì. Ma soprattutto, c’era lui quando i bianconeri hanno alzato al cielo l’ultima coppa dalle grandi orecchie. Chi meglio di Marcellopuò quindi consigliare la strada giusta per avere la meglio dell’Atletico domani in Champions.L’ex allenatore bianconero, che ha da poco concluso l’esperienza in Cina, hato a “La Repubblica” dei valori della squadra torinese: “Lantus non è mai morta – si legge – e chi la dà per spacciata non la conosce. E’ immortale, soprattutto quando la feriscono. Ha sette vite, anzi settanta. Questa è una squadra di veterani, tutti sanno come gestire i momenti di sofferenza. Prima dei processi, vediamo come andrà a finire, lanon dovrà mai uscire dalla gara, pazientare con molta attenzione e i gol arriveranno”.Poi ...

giucruciani : Pensatela come volete ma il racconto di @massimozampini è (tranne la critica a chi parla di episodio che farà disc… - junews24com : Conferenza stampa Simeone pre Juve Atletico: quando parla il Cholo - junews24com : Conferenza stampa Allegri pre Juve Atletico: quando parla il tecnico -