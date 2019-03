Isola | spoiler questa sera | previsto televoto lampo | tutti i naufraghi in nomination

Spoiler Isola dei Famosi dell'11 marzo : tutti i concorrenti a rischio eliminazione : L'Isola dei Famosi tornerà in onda oggi, 11 marzo, su Canale 5 per la nona puntata di un'edizione molto complicata. Negli ultimi giorni due concorrenti hanno deciso di abbandonare il reality show per due ragioni differenti: la prima era stata Jo Squillo, a causa di un infortunio al piede, che ha reso necessario il suo ritorno in Italia. Successivamente è stato l'ex calciatore Ghezzal a decidere di fare ritorno in Italia per poter riabbracciare ...

Isola dei Famosi 2019 - gaffe di Alessia Marcuzzi che spoilera l'Isola che non c'è a Marina La Rosa : Ormai non c'è Isola senza spoiler, ci siamo fatti due risate nel 2015 con Mara Venier (allora opinionista), l'operazione si è ripetuta l'anno dopo a causa di Simona Ventura che per una leggerezza si dimenticò di non nominare Playa Soledad. Stavolta a cascarci è la conduttrice, Alessia Marcuzzi.Durante il confronto avvenuto tra Marina La Rosa e Stefano Bettarini in merito a questioni rimaste irrisolte e attacchi a destra e manca fra ...

Isola dei famosi - spoiler puntata di oggi : ospite Corona - Bettarini e Capparoni in palapa : Una nuova puntata dell'Isola dei famosi è in programma questa sera a partire dalle 21:25 su Canale 5: l'appuntamento di oggi si preannuncia ricco di novità e colpi di scena. Si scoprirà il nome dell'eliminato di questa settimana tra Jeremias, Luca e Marina, mentre verrà decretato anche il nome del primo finalista, con cinque puntate di anticipo. Stando alle indiscrezioni riportate sulle pagine social di 'SpyMagazine', si tornerà a parlare anche ...

Isola - spoiler puntata di domani : Riccardo Fogli a rischio eliminazione : Una nuova puntata dell'Isola dei famosi ci attende domani mercoledì 27 febbraio in prima serata su Canale 5 nella quale Alessia Marcuzzi sarà chiamata a derimere diverse questioni che stanno infiammando il gruppo dei naufraghi. Il nervosismo è sempre maggiore tanto che, al termine della scorsa puntata i telespettatori sono rimasti basiti ascoltando i pesanti insulti rivolti da Riccardo Fogli ad Ariadna Romero, rea di averlo nominato. Parole che ...

Spoiler Isola : Karin Trentini potrebbe sbarcare in Honduras per chiarire con il marito : Stasera andrà in onda la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il reality-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione consecutiva. Nella nuova diretta del format, stando alle ultime anticipazioni trapelate in rete, la moglie del naufrago Riccardo Fogli sbarcherà in Honduras, per chiarire la sua posizione in merito al gossip secondo cui avrebbe tradito il membro dei Pooh per anni. Riccardo Fogli e il gossip sulla moglie: ...

Isola - spoiler puntata di oggi : Giorgia potrebbe essere eliminata : Una nuova e scoppiettante puntata dell'Isola dei famosi ci attende questa sera a partire dalle 21,25 su canale 5 e dove scopriremo chi tra Giorgia, Marco e Luca sarà il naufrago eliminato. In Honduras è atteso anche lo sbarco della moglie di Riccardo Fogli, la quale giungerà sull'Isola per mettere al corrente il marito di alcuni gossip circolanti in Italia su un presunto tradimento di lei. Nella puntata in onda oggi 20 febbraio si parlerà anche ...

Isola - spoiler del 13 febbraio : Ariadna Romero nuova naufraga - doppia eliminazione : Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi ci attende mercoledì 13 febbraio in prima serata su canale 5 e stando alle anticipazioni sull'Isola honduregna sbarcherà una nuova naufraga. Si tratta di Ariadna Romero, bellissima attrice e modella, diventata famosa grazie alla partecipazione nel film di Pieraccioni 'Finalmente la felicità'. Dopo l'ingresso di domenica scorsa di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, una nuova concorrente si aggiungerà quindi ...

Isola dei famosi - spoiler puntata di domani : sbarcherà anche Jeremiah Rodriguez : Domenica 10 febbraio andrà in onda in prima serata su canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che in queste prime puntate stenta a decollare in termini di ascolti. Dalle anticipazioni, sappiamo che domenica sera sbarcheranno in Honduras due nuove naufraghi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Per due naufraghi che arrivano, un concorrente invece dovrà abbandonare il gioco; al tele voto questa ...

Isola dei famosi - spoiler del 3 febbraio : John Vitale a rischio eliminazione : La terza puntata dell'Isola dei famosi andrà in onda domenica 3 febbraio in prima serata su Canale 5. Un cambio di programmazione per far sì che il reality show condotto da Alessia Marcuzzi non si scontri con il Festival di Sanremo in programma la prossima settimana su Rai 1. Gli ascolti di questa nuova edizione sono sino ad ora deludenti, tanto che nella scorsa puntata solo poco più di due milioni di telespettatori hanno seguito le gesta dei ...

Isola dei Famosi spoiler 2^ puntata : un naufrago potrebbe essere squalificato : Oggi 31 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e che vede i concorrenti alle prese con la sopravvivenza nella natura selvaggia dell'Honduras. Stando alle anticipazioni, uno dei naufraghi in diretta tv dovrà rispondere a delle accuse su comportamenti pregressi che tanto stanno facendo discutere in Italia e stando ai rumors potrebbe trattarsi di John ...

Isola dei Famosi - spoiler del 31 gennaio : a rischio eliminazione Kaspar - Mega e Demetra : Domani giovedì 31 gennaio andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che vede i concorrenti alle prese con le difficoltà legate alla sopravvivenza. In queste ultime ore una tempesta tropicale si è abbattuta sull'Isola seminando panico e malumori tra i naufraghi che, tra le altre cose, hanno visto spegnersi il fuoco. Le anticipazioni sulla seconda puntata ci svelano che, in diretta tv, domani ...

Spoiler Isola dei Famosi : Alvin sostituisce Nardi - il Cocco d'oro per evitare il televoto : Mancano soltanto poche ore alla prima puntata de L'Isola dei Famosi, che esordirà oggi 24 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 21:25 circa. Il tempo in Honduras dovrebbe essere clemente, quindi i naufraghi sbarcheranno con il tradizionale salto dall'elicottero nei tempi e nelle modalità previste dalla produzione. I nomi dei protagonisti di questa edizione sono già stati annunciati, confermando molte delle aspettative della vigilia. Ma non ...

Spoiler L'Isola dei Famosi : Daniele Bossari inviato della nuova edizione : Manca poco all'inizio della nuova edizione de 'L'Isola Dei Famosi' che sarà condotta da Alessia Marcuzzi e si sta formando il cast per la partecipazione dei personaggi vip in qualità di naufraghi. In questi mesi si sono fatti i nomi di molti vip, allo stato attuale la 'squadra' sarebbe quasi completata: è certa la presenza del giornalista Paolo Brosio che può essere una figura determinante per il successo del format. Inoltre non si può escludere ...