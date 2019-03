repubblica

(Di lunedì 11 marzo 2019) MILANO - Comprare casa con il mutuo è ancora più costoso. A- secondo i dati diffusi oggi da Banca d'Italia - idi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di ...

EmilioBerettaF1 : Bankitalia, tassi sui mutui in salita a gennaio - SocciClaudio : Bankitalia, tassi sui mutui in salita a gennaio - FrancescoCoccoT : Bankitalia, tassi sui mutui in salita a gennaio. Meno prestiti alle imprese. -