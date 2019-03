American Gods 2 è un’occasione persa

Cosa guardare in streaming questa settimana : American Gods e After Life - : Dall'8 marzo Ride Sbarca su TimVision questo piccolo ma innovativo film italiano, opera prima di Jacopo Rondinelli, strutturato come un videogame e girato nello stile vorticoso degli "sport estremi". ...

American Gods - 5 cose che ci aspettiamo di vedere nella seconda stagione : 1. The Other Side of the (Shadow) Moon2. Il triangolo sì3. Zio (ehm, dio) del tuono vs Laura Moon4. New Media5. Incontro a House on the RockDopo un’attesa durata quasi due anni (il debutto dello show risale a maggio 2017), American Gods fa il suo ritorno l’11 marzo 2019 su Amazon Prime Video. A confermare la data il trailer da poco diffuso che anticipa un poco – ma lo fa con un entusiasmante impatto visivo – la seconda stagione. Adattamento del ...