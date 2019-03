Tav | il fronte del Sì è un’immensa messa in scena Per una volta do ragione a Di Maio

Conte : "Tav non mi convince.<br> Ci confronteremo con Francia e UE" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto oggi una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione Tav e ha detto: "Abbiamo operato una sorta di stress test che è durato molte ore" dopo il quale "mi sono convinto che l'elaborato che ci è stato consegnato realizza quello che è il suo compito" ossia fornire una "fondata" analisi costi-benefici.Dopo che gli esperti si sono allontanati, ha detto Conte, "siamo rimasti solo noi ...

Tav - le telecamere di 'Mattino Cinque' in esclusiva nel tunnel in costruzione sul fronte francese : A Saint-Martin-de-la-Porte, in Francia, è in costruzione il tunnel della Tav per la Torino-Lione. Le telecamere di "Mattino Cinque" sono entrate in esclusiva nel cantiere per constatare lo stato dei ...

Tav - Toninelli : “Mi sono rotto di sentirmi dire che blocchiamo cantieri”. Lega : “Confronteremo studio M5s con il nostro” : Rinviato il voto in Parlamento sulle mozioni Sì Tav (per la cui discussione in Aula non si è presentato quasi nessuno) e in attesa della pubblicazione dell’analisi costi-benefici chiesta dal governo, rimane alta la tensione tra Lega e 5 stelle. Che, al momento, non intendono arretrare sulle loro posizioni. “Mi sono rotto le scatole di sentirmi dire che io e il Movimento cinque stelle blocchiamo i cantieri”, ha detto a Mattino ...

Si spacca il fronte Sì Tav : la corsa alle elezioni fa litigare le madamine : È stata un’altra giornata movimentata, sul fronte della Torino-Lione. Mentre Chiamparino incrociava ancora una volta la lama con Salvini, e il M5S battibeccava con la Lega, a Torino il fronte delle «madamin», le sette «amazzoni» torinesi promotrici con Bartolomeo Giachino delle mobilitazioni torinesi a favore della Tav - due edizioni, due successi ...

In piazza insieme ai Sì Tav. Lo strappo della Lega apre un fronte nel governo : La Tav ritorna a essere centrale nello scontro politico che sta investendo la maggioranza giallo-verde. L’analisi costi-benefici che da mesi era attesa sul tavolo del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è arrivata e da indiscrezioni sembra confermata la valutazione negativa dell’opera di Alta velocità. Il ministro però non l’ha ancora re...

Il fronte «eco» del M5s : prima mazzata alla Tav. Stop anche alle trivelle : A tre giorni dalla manifestazione dei Sì Tav a Torino, arriva al ministero delle Infrastrutture l'analisi costi benefici sull'alta velocità Torino-Lione. Una "bozza preliminare", ora sotto la lente della struttura tecnica del Mit per "un vaglio di conformità", fanno sapere fonti dello stesso ministero. Ma contenente, secondo indiscrezioni, un giudizio negativo sull'opera, atteso viste le note posizioni contrarie dei membri della commissione che ...