Siena non gioca | Legnano tuona

sport.virgilio

(Di domenica 10 marzo 2019) Maurizio Basilico, general manager dei Knights, ha parlato dopo la conferma dell'annullamento della gara di campionato con. Ai lombardi vittoria 20-0 a tavolino. 'L'annullamento della partita ...

Musso___ : Visco : <Monte dei Paschi di Siena ... problemi serissimi, aggravati dalla necessità di ricostruire?? la fiducia??''>… - artcyeol : I tifosi di Siena questa domenica scelgono il silenzio per protestare contro una squadra o alcuni che non mettono v… - SerieA2Italia : Annullata la partita tra Legnano e Siena, la Mens Sana non si presenta. Il GM degli Knights Basilico: 'Si poteva fa… -