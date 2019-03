Pietra Ligure | tutto pronto per il 2° raduno nazionale del Vespa Club

Pietra Ligure - disavventura per due autoarticolati bloccati tra i tornanti di via della Cornice - FOTO - : disavventura, nella tarda serata di ieri, per due autoarticolati a Pietra Ligure. Costretti ad uscire dall'autostrada per via dei lavori sul tratto che collega Pietra a Finale in direzione Genova, i ...