Parla Insigne e sembra di ascoltare Mino Raiola

Ancelotti : «Non c’era bisogno di Parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no : La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. Avremo di fronte ...

'Vogliamo la finale di Baku' : Insigne Parla da leader : Secondo il Corriere dello Sport: ' Insigne chiede scusa alla città con gli occhi arrossati tirando e stringendo la maglia con i denti, in una smorfia di tristezza profonda, e poi con le mani la porta più su fino a coprire il ...