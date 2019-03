MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi | ancora un ‘incidente’ nel paddock con un

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019)un incidente nel‘investe’ un tifoso a Losail, non c’èper il Dottore! I tifosi sembrano non aver imparato la lezione. Dopo ‘l’incidente’ di qualche anno fa a Valencia, nel quale una tifosa ha puntato il dito controper averla allontanata con la gamba mentre viaggiava in motorino nel, la storia si ripete.Oggi come allora, un tifoso troppo preoccupato di poter scattare un selfie col Dottore non si è spostato al suo passaggio in moto, venendo così toccato dalla moto sulla quale il nove volte campione del mondo si stava spostando per ildi Losail. Il tifoso, consapevole di aver oltrepassato il limite, ha però chiesto scusa a, visibilmente stupito in volto.VEDI ANCHE >>>: ecco perchè la vita nelperè difficile ...

