Lotta | Europei Under 23 Novi Sad 2019 | Simone Iannattoni è solo quinto nei -97 kg

(Di domenica 10 marzo 2019) La sesta giornata dei Campionati23 di, in corso di svolgimento aSad (Serbia), si è chiusa con l’assegnazione dei primi cinque titoli nellalibera e con lo svolgimento delle eliminatorie delle ultime categorie in programma.Per l’Italia c’era grande attesa pernei ripescaggi dei -97 kg, con l’azzurro che si è imposto per 6-2 sull’ungherese Kristof Wittmann accedendo in questo modo alla finale per il bronzo. Nella sfida decisiva per salire sul podio continentalenon ha avuto scampo contro lo strapotere del bielorusso Dzianis Khramiankou, il quale ha portato a casa la sfida per superiorità tecnica. La vittoria finale in questa categoria è andata al turco Ibrahim Ciftci davanti al russo Shamil Musaev per 7-4 nell’incontro per la medaglia d’oro. Nei -57 kg ha trionfato l’ucraino ...

