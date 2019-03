Koulibaly | «Luperto e Chiriches faranno bene giovedì»

ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019) La roccia della difesa del Napoliai microfoni di Sky al termine della gara contro il Sassuolo:«Sappiamo che qui sono sempre partite difficili eravamo in difficoltà nel primo tempo. E’ importante che non abbiamo perso, perché dobbiamo saper accontentarci quando siamo in difficoltà».Dovete anche guardare chi vi insegue«Abbiamo sempre guardato dietro perché sappiamo che ci stanno inseguendo. Dobbiamo vincere le partite per tenere saldo il secondo posto»Importante il gol di Insigne dopo l’errore con la Juve?«Penso che sia importante, ma lui non ha mai perso sicurezza. Lorenzo è un professionista e lo ha dimostrato anche oggi»non ci sarai, cosa consigli a«Sappiamo che abbiamo difensori di livelloe Vlad sanno cosa devono fare, sono maturi e sono forti. So cheL'articolo: «e ...

SiamoPartenopei : Koulibaly a Sky: 'Importante non aver perso, vogliamo il secondo posto! Insigne? Mai senza fiducia. Su Chiriches-Lu… - SiamoPartenopei : Koulibaly: 'Partita difficile, l'importante è non aver perso. Felice per Insigne. Su Chiriches e Luperto...' -