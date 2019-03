Chi decide le ferie o la malattia tra datore e dipendenti pubblici o privati

Via al vertice Tav - Salvini : "Stasera si decide" Lettera Ue a Roma : "A ris Chi o 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Tav - Conte accelera : oggi il vertice a Palazzo Chigi per decidere sui bandi Telt : A Palazzo Chigi l’obiettivo è innanzitutto quello di prendere una decisione sul via libera o lo stop ai bandi Telt. In generale però c’è la volontà di dare un’accelerata al dossier sul Tav, per non lasciare campo libero a Nicola Zingaretti in vista del voto per le europee e le regionali in Piemonte. Ecco perché è stato definito “non risolutivo ma fondamentale” il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte a cui ...