Barcellona - Messi re d’Europa : nessuno come lui nei primi 5 top campionati : C’è Lionel Messi al comando della classifica dei migliori assist man e goleador d’Europa, dopo l’ennesima ottima prestazione contro il Rayo Vallecano.Il Barcellona soffre, ma riesce a vincere in rimonta contro il Rayo Vallecano. In vista della sfida di ritorno in Champions League di mercoledì con il Lione dopo lo 0-0 dell’andata, Lionel Messi è stato ancora una volta decisivo nel 3-1 firmato dai blaugrana. Un successo ...

Barcellona - tegola Messi : problema all’adduttore. E’ in dubbio per il Rayo : Una brutta notizia per il Barcellona, che sabato in Liga dovrà vedersela con il Rayo Vallecano e poi mercoledì dovrà affrontare la sfida in Champions League con il Lione.Dopo un ‘tour de force’ che ha visto il Barcellona impegnato in casa del Siviglia, in Champions League a Lione e nel doppio ‘Clasico’ in Copa del Rey e Liga contro il Real, Lionel Messi potrà finalmente dedicarsi al recupero della forma fisica, dopo ...

Real Madrid-Barcellona - gomitata di Sergio Ramos in faccia a Messi : la ‘Pulce’ è una furia [VIDEO] : Sul finire della prima frazione di gioco, il difensore del Real Madrid assesta una gomitata in pieno volto a Leo Messi Il Clasico non è partita per cuori deboli e nemmeno per calciatori con poca personalità, come dimostrano i 22 campioni in campo. A chi questa caratteristica non manca è Sergio Ramos, propenso spesso ad eccedere in atteggiamenti al limite del regolamento. Il capitano del Real Madrid questa volta ha messo nel mirino Leo ...

Barcellona - sfottò social ai rivali del Real Madrid : “al posto di tirare la maglia di Messi - compratela sul sito” [FOTO] : Il Barcellona prende in giro su Twitter i rivali del Real Madrid: foto di Messi e frecciatina per l’ultima trovata di marketing La stagione del Real Madrid non sta andando secondo i piani. Il doppio addio di Zidane e Cristiano Ronaldo ha minato duramente la stabilità dell’ambienta madrileno che ha pagato lo scotto di diversi risultati negativi all’inizio del campionato. Riusciti a risalire la china fino al terzo posto, i ...

Barcellona - Semedo : 'Più forte Messi o Ronaldo? E' complicato...' : Spero che possiate capirmi… Non ho aggettivi per descrivere Messi, non è di questo mondo. In ogni partita riesce a stupirci e ad essere decisivo'.

Siviglia-Barcellona 2-4 - highlights e cronaca Liga spagnola : è Messi show : SIVIGLIA BARCELLONA 2-4, la cronaca- Chiuse le rispettive parentesi europee, con il pareggio per 0-0 del Barcellona a Lione in Champions e il passaggio del turno del Siviglia in Europa League, catalani e andalusi si scontrano al Sanchez Pizjuan nel turno di campionato di Liga. Grande partita quella di Siviglia, ricca di gol e emozioni, […] L'articolo Siviglia-Barcellona 2-4, highlights e cronaca Liga spagnola: è Messi show proviene da ...