A che età ci si sposa e quale quella in cui si divorzia

Thuja : caratteristiche e proprietà : La Tuia occidentale ha un ulteriore nome, cedro bianco, ed è una conifera. Pur non essendo originaria dell’Europa è stata introdotta nel nostro continente già parecchio tempo fa. Per vedere le prime Thuja dalle nostre parti dobbiamo tornare indietro al tempo di Francesco I, re di Francia (1515-1547). Un esemplare di questo genere era stato infatti piantato nel giardino di Fontainebleau, per puro scopo ornamentale. Più avanti, come vedremo ...

Fattura elettronica 2019 vietata per spese sanitarie - ecco perché : Fattura elettronica 2019 vietata per spese sanitarie, ecco perché spese sanitarie, niente Fattura elettronica L’obbligo di Fatturazione elettronica è entrato in vigore giusto un mese fa: normale che siano ancora molti i quesiti a cui è necessario rispondere. Dunque, in questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di nuove precisazioni riguardanti l’e-Fattura. Importanti, in particolare, quelle relative alle spese ...

Gerald Mballe - l’atleta che ha rischiato di non partire per i Giochi Mondiali Special Olympics [FOTO] : Un ragazzo che ha viaggiato tanto nella sua vita e che ha rischiato di non partire per i Giochi Mondiali di Abu Dhabi. Non ha potuto farlo due giorni fa con la delegazione italiana ma da oggi ne fa parte. La sua è una storia incredibile e questo è un lieto fine che merita davvero. E’ una storia che meriterebbe una pagina su tutti i giornali, quella raccontata su Facebook da Alessandra Palazzotti, il Direttore Nazionale di Special ...

Tav - la lettera integrale di Conte alla società Telt : “Soprassedere sui bandi - evitare che siano formulate offerte” : Qui sotto la lettera che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato ai vertici della Telt, la società italo-francese che si occupa della costruzione della linea Tav Torino-Lione. Di seguito la risposta della Telt firmata dal presidente Hubert Du Mesnil e dal direttore generale Mario Virano. lettera di Conte a Telt sulla Tav from ilfattoquotidiano.it L'articolo Tav, la lettera integrale di Conte alla società Telt: ...

Dieta dopo i 30 anni - i cibi che fanno dimagrire : Quando si passano i trent’anni, ci si rende conto che il proprio corpo inizia a reagire in modo diverso: il metabolismo non è più quello dei vent’anni, è più difficile perdere peso ed è necessario alimentarsi in modo sano, molto più di quanto non si facesse prima. Ma come deve essere la Dieta, dopo i trent’anni? Quali sono i cibi da privilegiare e quali quelli da evitare (o da considerare, al più, uno strappo alla regola)? ...

Giampiero Galeazzi : malattia - figli ed età. che fine ha fatto oggi : Giampiero Galeazzi: malattia, figli ed età. Che fine ha fatto oggi Come sta Giampiero Galeazzi e malattia Entrato in studio in sedia a rotelle ha affermato: “mi mancano da fare bene gli ultimi 50 metri“. Un diverso ma sempre autentico Giampiero Galeazzi è entrato su una carrozzina nel salotto di Domenica In da Mara Venier. La commozione in studio era palpabile, ma cosa è successo al giornalista? Scopriamo la malattia e riviviamo le tappe più ...

Chi è Mr. He - il manager cinese nei cda delle principali società energetiche : Nessuno può dire che non sia competente: Yunpeng He, 54 anni, nato a Batou in Mongolia interna, è laureato in Sistemi elettrotecnici e automazione all’Università di Tianjin, il principale approdo marittimo di Pechino, con il suo nome poetico (vuol dire “Guado del fiume di paradiso”) e il caratterist

Il Segreto - trame iberiche : Julieta scappa di casa - Raimundo salva l'amico parroco : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda dall'11 al 15 marzo, svelano che Don Anselmo tenterà di uccidersi dopo aver svelato il Segreto di Carmelo e Don Berengario, mentre Julieta farà perdere le proprie tracce. Il Segreto: Don Anselmo tradisce Don Berengario e Carmelo Gli spoiler iberici de Il Segreto, svelano che ...

Anche l'Italia nella 'Via della seta' cinese? : "Come grande Paese e grande economia, l' Italia sa dov'è il suo interesse e può fare politiche indipendenti", ha detto, senza confermare direttamente i negoziati in corso tra Pechino e Roma. "La Cina ...

È emersa una relazione medica precedente all’autopsia di Stefano Cucchi che l’arma dei carabinieri aveva tenuto segreta fino ad adesso : È emersa una relazione medica risalente al 30 ottobre 2009 che sarebbe stata realizzata prima dell’autopsia di Stefano Cucchi, il ragazzo romano trovato morto il 22 ottobre del 2009 in una stanza dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, dopo essere stato

Ermal Meta : 'La bellezza...colei che ci salverà' : Con il singolo ha fatto il suo esordio una nuova coppia nel mondo della musica italiana, formata da Ermal Meta e J-Ax; cantato e scritto dalla coppia, 'Un'altra volta da rischiare' è il tuffo in una ...

In arrivo a Castellaneta i nuovi professionisti dell’olio d’oliva con il corso che inizia l’11 marzo : Castellaneta. Comincerà lunedì 11 marzo 2019 a Castellaneta il corso di formazione per aspiranti assaggiatori oli d’oliva vergini. Il corso

Tav - la società di Ponti firma lo studio segreto Ue che la promuove. Il professore : «Non analizza i costi» : Nel documento in mano a Bruxelles si parla di 153mila posti di lavoro creati dalla Torino-Lione e di riduzione dei tempi di percorrenza del 30%. Il presidente della commissione però spiega: «Quella non è una analisi costi benefici»

La società di Ponti firma lo studio dell'Ue che promuove la Tav. Lui : "È un'analisi di impatto - non c'entra nulla" : L'Unione Europea promuove la Tav. Secondo uno studio della Commissione europea di 116 pagine, rivelato dal Tg de La7, l'opera va fatta calcolando i vantaggi del corridoio Mediterraneo di cui fa appunto parte la Torino-Lione. Secondo quanto riporta il tg de La7 il documento dell'Ue ha ottenuto anche il via libera della società di Marco Ponti, che ha messo a punto l'analisi costi-benefici per il governo dando parere negativo sull'opera.Con ...