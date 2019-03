Sci | in ritardo gli azzurri nella prima manche del gigante a Kranjska Gora

Daniele Nardi - soccorsi ancora in ritardo/ L'ambaSciatore 'Valutiamo il da farsi' : Daniele Nardi e Tom Ballard: i soccorsi subiscono un nuovo ritardo. L'ambasciatore italiano in Pakistan: "Valutiamo il da farsi"

Sci : Bond (Fi) - 'appello ad Anas per Mondiali 2021 a Cortina - molte opere in ritardo' : Belluno, 4 mar. (AdnKronos) - “Si è svolto oggi a Cortina l’incontro con i vertici massimi di Anas e suoi collaboratori, per fare il punto della situazione sul pacchetto viabilità in funzione dei Mondiali di sci a Cortina. Molti interventi sono in ritardo, tra cui le 4 varianti San Vito Cortina, Tai

Juve - aperto procedimento diSciplinare per inizio in ritardo : Non solo Simeone: sotto accusa è finito, secondo l’Uefa, anche Massimiliano Allegri, verso il quale è stato aperto un procedimento disciplinare, così come verso la Juventus. Nel dettaglio, sia al tecnico che alla società bianconera è stato contestato lo stesso articolo di Simeone, l’11.2 che riguarda “i principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività”. […] L'articolo Juve, aperto procedimento disciplinare ...

Usb : stipendi in ritardo - non ci resta che Scioperare martedì : Roma – L’Unione Sindacale di Base da anni denuncia come l’affidamento del servizio pubblico alle aziende private abbia peggiorato le condizioni dei lavoratori e dell’utenza. I lavoratori continuano a subire ritardi nel pagamento degli stipendi, mancati versamenti nei fondi pensione, continue pressioni anche per avere un solo giorno di permesso. Non solo, se l’autista si rifiuta di far marciare il mezzo in assenza ...

UScita di Devil May Cry 5 rimandata a maggio? Dante in ritardo su PC : Il lancio di Devil May Cry 5 rappresenta solo la ciliegina sulla torta di un biennio davvero infuocato per Capcom. Dopo un periodo di evidente sbandamento, il colosso di Osaka è tornato infatti a splendere nel variegato firmamento di stelle videoludiche. E lo ha fatto pescando a piene mani dal suo glorioso passato. Prima con la rinascita di Street Fighter V con la Arcade Edition e quella di Resident Evil con il settimo capitolo, poi con il ...

Sci - Siebenhofer vince ancora a Cortina : le azzurre in ritardo : Per l'Italia esordirà in coppa del mondo Nadia Delago, 19 anni e sorella minore di Nicol, reduce da una serie di vittorie in coppa Europa.

A ogni ritardo del treno allunga la Sciarpa di una fila : arriva a 1 metro e mezzo e la vende a 7.550 euro : "Ingannare l'attesa", è questa l'espressione che usiamo comunemente per indicare le attività in cui ci cimentiamo per non annoiarci in determinate situazioni. Una signora tedesca di Monaco deve aver preso il detto davvero sul serio e, aspettando il treno in questi mesi, si è dedicata a sferruzzare con la lana. Fin qui niente di strano, se non fosse che la signora è riuscita a creare una sciarpa lunga ben un metro e ...