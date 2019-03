Sci alpino | Slalom Splindleruv Mlyn 2019 | Mikaela Shiffrin firma il successo dei record

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019)si conferma la Regina indiscussa delloe trionfa adominando in lungo e in largo entrambe le manche sul pendio ceco dove si è disputata l’ultima prova valida per la Coppa del Mondodi sciprima delle Finali di Soldeu. La fuoriclasse statunitense si è presentata al cancelletto di partenza per ultima in occasione della seconda run e ha controllato agevolmente la situazione imponendosi col tempo complessivo di 1:38.98 e ritoccando i suoida autentico alieno: 58 vittorie in Coppa del Mondo (39 tra i pali stretti), 15 successi complessivi in stagione (primato assoluto, 8 in questa specialità).aveva già conquistato matematicamente la Coppa del Mondo di specialità (oltre a quella generale, mentre quella di gigante è ipotecata) e oggi ha voluto porre un ulteriore sigillo sulla sua stagione da urlo. Non ...

