ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019)/Denella puntata di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – porta avanti il suo Vietnam Istituzionale e Costituzionale per l’autonomia dellacome in Apocalypse Now “Mil’odore del napàlm la mattina… e quello du ccafè”.Live streaming, episodi completi e clip extra suDplay.comL'articolo, l’Apocalypse now di-Dein: “Mil’odore del napalm la mattina… e quello du café” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Regioni, l’Apocalypse now di Crozza-De Luca in Campania: “Mi piace sentire l’odore del napalm la mattina… e quello… -