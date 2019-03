L'ex moglie è una "scansafatiche" - la giudice di Treviso blocca l'assegno di divorzio : Se L'ex moglie è una 'scansafatiche' non ha diritto all'assegno di mantenimento. E' la motivazione che ha spinto un giudice di Treviso non solo a negare i 1.900 euro al mese che una donna voleva come assegno divorzile, ma anche a far interrompere la corresponsione di 1.100 euro che da oltre un anno riceveva dal suo ex marito.Per il collegio di giudici, presieduto tra l'altro da una donna, il divario economico tra i due è ...

Divorzio - niente assegno se la moglie è pigra : il giudice donna nega i 1900 euro a una 'scansafatiche' : È una sentenza storica quella emessa da un giudice di Treviso in una causa di . Se l'ex moglie è una scansafatiche non ha diritto all'assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice ...

Divorzio - niente assegno se la moglie è pigra : il giudice nega i 1900 euro a una 'scansafatiche' : È una sentenza storica quella emessa da un giudice di Treviso in una causa di . Se l'ex moglie è una scansafatiche non ha diritto all'assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice ...

'Niente assegno di divorzio se la moglie è una scansafatiche' : Lei, 35enne di origini sudamericane, è invece laureata in economia e disoccupata. Si sono sposati nel 2007 e per alcuni anno hanno abitato all'estero prima di trasferirsi definitivamente in Veneto. ...

L’ex moglie è una “scansafatiche” : il giudice le nega l’assegno di divorzio : Il tribunale di Treviso ha deciso di negare l'assegno di divorzio a una donna di 35 anni perché considerata una scansafatiche e per la sua "inerzia" nella ricerca di un lavoro. La donna aveva chiesto di ricevere un assegno da 1.900 euro, ma ora le sono stati negati i 1.100 euro che ha preso finora, dopo il divorzio.Continua a leggere

Picchiava la moglie per farla prostituire Lei lo denuncia grazie a una carabiniera : L’uomo, che è stato arrestato, non avrebbe dovuto avvicinarsi a lei. La Picchiava per costringerla a prostituirsi.

Paolo Bonolis : “Mia moglie sui social? A me non interessano - lei si diverte. Provoca e trova un sacco di gente che abbia alla Luna” : “Un cellulare serve per telefonare e mandare sms. A che altro serve? Ci sono due persone che lavorano in Finlandia, una per me e una per Maurizio Costanzo, gli unici in Italia ad avere ancora quel telefono: il giorno che noi lasciamo il Nokia vengono licenziate, infatti le loro famiglie ci scrivono spesso per ringraziarci. La verità è che preferisco guardarmi intorno ed è una cosa che cerco di trasferire anche ai miei figli che invece ...

Napoli. Vincenzo Lopresto ha ucciso la moglie Fortuna Belisario : Femminicidio a Napoli. La Polizia ha arrestato Vincenzo Lopresto. L’uomo di 41 anni ha ucciso la moglie Fortuna Belisario, 36

Riccardo Fogli - il presunto amante della moglie posta una foto in famiglia : 'Vogliono screditarmi' : Dopo l'umiliazione subìta da Riccardo Fogli ad opera di Fabrizio Corona , che a L'Isola dei Famosi ha rivelato che la moglie di Fogli, Karin Trentini , avrebbe una relazione con l'imprenditore ...

Bari - tentò di uccidere la moglie con una mattarello e ferì la figlia : condannato a 14 anni : La donna riuscì a fuggire e chiedere aiuto, mentre il marito si barricò in casa con la figlia fino all'arrivo degli agenti che sfondarono la porta, soccorsero la bambina e arrestarono il 44enne

Anticipazioni Il Segreto : la moglie di Isaac avvelena la Laguna : La telenovela di origini spagnole “Il Segreto” continua ad ottenere un grande successo. Le Anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese, ci dicono che Antolina dimostrerà di essere sempre più malvagia. La moglie di Isaac Guerrero dopo essersi scontrata con Consuelo, deciderà di sbarazzarsi una volta per tutte Elsa Laguna. Purtroppo Antolina precisamente nel capitolo numero 1.953, avvelenerà il latte della sua ...

"Keiht Flint si è suicidato dopo una difficile separazione dalla moglie. Lo hanno lasciato solo" : Keiht Flint si è suicidato a pochi giorni di distanza dalla messa in vendita della sua casa, dopo una difficile separazione dalla moglie. Il cantante dei Prodigy è stato trovato morto nella propria abitazione a Dunmow, Essex, che aveva condiviso con l'ex Mayumi Kai.Il Sun, citando fonti vicine al cantante, sostiene che la depressione causata dalla rottura lo abbia portato a togliersi la vita, dopo aver ricominciato a far uso di ...

Fabrizio Corona - l'agguato a Riccardo Fogli solo una farsa? 'Avete notato che la moglie Karin...' : C'è qualcosa che non torna in quanto accaduto all' Isola dei Famosi , con il discusso e vergognoso agguato di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli , al quale sono state spiattellate le prove del presunto ...

Fabrizio Corona - l'agguato a Riccardo Fogli solo una farsa? "Avete notato che la moglie Karin..." : C'è qualcosa che non torna in quanto accaduto all'Isola dei Famosi, con il discusso e vergognoso agguato di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli, al quale sono state spiattellate le prove del presunto tradimento subito da sua moglie. C'è qualcosa che non torna almeno secondo Il Tempo, che dedica alla vi