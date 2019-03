Inchiesta Why not | Travaglio | “Fatti ancora attuali | caso De Magistris come esempio per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) “Quei fatti sonoperché le persone che erano state attinte da quelle indagini sonoal potere”. A sottolinearlo è Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano riferendosi alle inchieste Why not e Poseidone, risalenti a 10 anni fa e portate avanti da Luigi de, all’epoca 40enne. In quel periodo il sindaco di Napoli era pm della Procura di Catanzaro e le sue indagini coinvolsero personaggi noti del panorama politico e istituzionale. Improvvisamente gli furono tolte e, a distanza di 10 anni, la Corte d’appello di Salerno ha decretato l’illegittimità di tale atto, accogliendo il ricorso di de. “Noi lo avevamo detto dieci anni fa ” aggiunge. “Quelle inchieste mi sono state sottratte ingiustamente, oggi ne abbiamo avuto conferma – afferma de-. Hanno usato il tritolo ...

