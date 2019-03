Fuga dalla recessione?

Quota 100 - Fuga dalla scuola : a settembre serviranno 140mila docenti : Se non è un esodo poco ci manca. Sono oltre 31mila i docenti che, tra vecchie e nuove regole, hanno chiesto di lasciare il lavoro. Seimila in più del 2018/2019. Se tutte le domande venissero accolte, a settembre ci sarebbero, secondo primi conteggi sindacali, circa 140mila cattedre da assegnare...

Pamela Mastropietro - indagati per violenza sessuale i due uomini incontrati dopo la Fuga dalla comunità Pars : Due persone indagate per violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro. È la novità emersa durante la seconda udienza in Corte d’Assise del processo a carico di Innocent Oseghale, accusato di avere ucciso la ragazza e di averne fatto a pezzi il corpo. Presso la Procura della Repubblica di Macerata, infatti, è pendente una querela contro i due automobilisti incontrati da Pamela Mastropietro dopo che si era allontanata dalla comunità Pars ...

Serotonina - romanzo sul presente occidentale diviso in classi. Tra sesso - Fuga dalla civiltà - e rivolte armate Michel Houellebecq ha ancora tanto da dire : Secondo un grande scrittore italiano in veste di critico letterario, Michel Houellebecq “non ha più niente da dire”. Ohibò, sul serio? Improvvisamente il nastro nichilista in prima persona dell’autore de Le particelle elementari ha smesso di scorrere cinico ed inesorabile? E perché mai? State tranquilli, è un falso allarme. Serotonina (La Nave di Teseo) è una variazione/vertigine sul tema terribilmente aggiornata al contemporaneo, ...

Sergio Perroni e la storia di Pulce - ribelle in Fuga dalla noia L'incipit : Come faccia la piccola Pulce a sapere quale sia in ogni situazione la cosa giusta da fare lo svelano le note a piè di pagina, che strizzano l'occhio al mondo degli adulti.

Fuga del pubblico dalla tv. Rai e La7 vincono - Sky pareggia - Mediaset perde : Domani arrivano su Netflix gli 8 episodi di 'Suburra 2' e su Canale 5 va in onda il secondo speciale di 'Uomini e donne' in prima serata, chiamato a fronteggiare 'Sanremo Young' su Rai1. I due fatti, apparentemente slegati, sono le due facce di una stessa medaglia: la Fuga dai teleschermi tradizionali (quasi un milione di spettatori in meno in prima serata rispetto alla scorsa stagione) verso nuove...

Fuga del pubblico dalla tv. Rai e La7 vincono - Sky pareggia - Mediaset perde : Domani arrivano su Netflix gli 8 episodi di 'Suburra 2' e su Canale 5 va in onda il secondo speciale di 'Uomini e donne' in prima serata, chiamato a fronteggiare 'Sanremo Young' su Rai1. I due fatti, apparentemente slegati, sono le due facce di una stessa medaglia: la Fuga dai teleschermi tradizionali (quasi un milione di spettatori in meno in prima serata rispetto alla scorsa stagione) verso nuove...

Svizzera - morto uno degli sciatori travolti dalla valanga. Gli amici sulla pista filmano la slavina : il boato poi la Fuga : E’ morta una delle persone che erano rimaste ferite a causa della valanga caduta sulle piste da sci a Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha fatto sapere la polizia del canton Vallese, spiegando che si tratta dello sciatore che era rimasto gravemente ferito, un francese di 34 anni. Le ricerche sono nel frattempo state interrotte, mentre non risultano dispersi o altre vittime. Un video, realizzato da uno sciatore che si trovava sulla pista, ha filmato ...

Crans Montana - sciatore travolto e ucciso dalla valanga : il video terrificante della Fuga : Si è aggravato il bilancio della valanga a Crans Montana in Svizzera: un morto e tre feriti. IL terrificante video della fuga DEGLI SCIATORI Le ricerche a Plaine Morte, il tratto della...

Di Maio in Fuga dalla Sardegna per ridurre lo choc di un M5s al 20 per cento : Roma. Quale sia la reale aspettativa sulle regionali sarde, lo dimostra la sollecitudine con cui, nei giorni scorsi, gli strateghi del M5s hanno deciso di annullare tutti gli appuntamenti di Luigi Di ...

Fuga da casa - dall'inizio dell'anno già 15 i minori rintracciati dalla Polfer di Foligno : Sono già quindici dall'inizio dell'anno i minori scappati di casa e rintracciati dagli uomini della polizia ferroviaria di Foligno. Il treno, infatti, è il mezzo prediletto per chi non ha ancora la ...

Prof a quota 100 - Fuga dalla scuola : in 350 chiedono il pensionamento : È fuga dalla scuola con la quota 100. Si svuotano cattedre di maestre e Professori per lasciare posto a nuove assunzioni. In meno di due settimane dall?avvio delle domande per andare in...

Prof a quota 100 - Fuga dalla scuola : in 350 chiedono il pensionamento : Il mondo della scuola è tra i più interessati dal fenomeno. Nei giorni scorsi la direttrice generale dell'Ufficio scolastico campano, Luisa Franzese, ha chiesto all'Inps di avere un quadro delle ...

Valentino Rossi - pilota - maestro e imprenditore : dalla Fuga inseguito dai carabinieri al trionfo : Distesa sulle colline romagnole, affacciata sulla riviera del divertimento, Tavullia è l’ombelico di un mondo tutto giallo, che con la Cina però non ha niente a che vedere. Qui di tarocchi non ce ne sono, c’è solo, ovunque (bandiere appese ai lampioni, cartelli, adesivi, insegne, perfino uno strisci

Adrian non va in onda/ Adriano Celentano come Barbara d'Urso : malattia o Fuga dalla programmazione di Rai1? : Adrian non va in onda, Adriano Celentano 'indisposto' e messa in onda sospesa, paura del ritorno de Il Commissario Montalbano?