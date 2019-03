Cambiare vita e perdere 35 chili con la corsa

vanityfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Riduce rischi di malattie cardiovascolariLibera dallo stressOttimo metodo per bruciare calorieRafforza le articolazioniAiuta a riposare meglioAiuta a combattere il cancroRende più longeviMigliora l’autostimaRallenta l’invecchiamentoMigliora il benessere psicofisicoMentre va online questo pezzo, Federico Mancin, su Instagram lo trovate al profilo Runner Extralarge, si sta preparando alla mezza maratona di domenica a Brescia. 21,0975 chilometri, è il caso di ricordalo. Per lui un sogno, se ripensa alla prima volta in cui andò a correre per la prima volta, 35fa. «Completai appena 100 metri, ma ero deciso a uscire dalla spirale in cui mi trovavo», racconta Federico, 34 anni, con una figlia piccola, una moglie, un lavoro e unacome tante. La sua infatti è una storia straordinariamente comune. «Fino al 2010 praticavo sport, poi le responsabilità dellacome diventare genitore, ...

