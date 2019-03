Auto a fuoco sulla A26 | salvo il conducente

Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1 - schianto da due Autoarticolati - uno prende a fuoco : Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1, schianto da due autoarticolati, uno prende a fuoco Alle ore 19.40 circa sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra ...

Ospedaletti : Auto prende fuoco sull'Aurelia - intervento dei Vigili del Fuoco e strada chiusa per mezz'ora - Foto - : Un surriscaldamento al radiatore e la macchina prende Fuoco. E' successo nella zona del Byblos sulla statale Aurelia, verso le 20.15. Secondo i primi riscontri sembra che il conducente si sia fermato ...

Notte di fuoco nel Napoletano : colpi di pistola contro le Auto in sosta : Vanno avanti senza sosta le indagini dei carabinieri per far luce su quanto avvenuto l'altra Notte in via De Carolis a Volla, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno accertato che ben quattro auto ...

Paura sulla statale : Auto a fuoco durante la marcia - interviene Protezione civile : TORCHIAROLO - Grazie al tempestivo intervento di un volontario della Protezione civile di Torchiarolo, nella mattinata di oggi, lunedì 4 marzo, si è evitato il peggio sulla strada statale 613, la ...

E' accusato di avere dato fuoco a un'Auto - giovane arrestato a Priolo : Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo, hanno arrestato Mirko Tempra, 19 anni, per il reato di danneggiamento a mezzo incendio di un'autovettura. Dopo le ...

Esce illesa dall'Auto che si ribalta e prende fuoco : ..."description":"","image":"http:\/\/2.citynews-ilpiacenza.stgy.ovh\/~media\/horizontal-hi\/26436037534350\/auto-si-ribalta-e-prende-fuoco-5.jpeg","uri":"http:\/\/www.ilpiacenza.it\/foto\/cronaca\/auto-...

Pontedera - Auto si schianta contro un bus di linea e prende fuoco : Gilberto muore a 32 anni : Gilberto Biasci, figlio dell'ex sindaco di Lari, Paolo, è deceduto a 32 anni in un incidente stradale a Pontedera: la sua auto si è scontrata per cause ancora in via di accertamento contro un bus di linea e lui è stato sbalzato sull'asfalto prima che la vettura prendesse fuoco. "La sua morte lascia un vuoto e un dolore grandissimo in tutti noi".Continua a leggere

Auto si schianta contro bus - poi prende fuoco : Gilberto Biasci muore a 32 anni : Gravissimo incidente stradale giovedì 28 febbraio, intorno alle 20, in viale America a Pontedera (Pisa). Un'Auto si è...

Roma - bimbo intrappolato nell'Auto : panico in centro - lo salvano i vigili del fuoco : di Andrea Nebuloso Momenti di panico in via della Giuliana. Un bambino di circa due anni è rimasto chiuso dentro una macchina parcheggiata. Sembra che la mamma si sia allontanata solo un minuto per ...

Incidente su via Pontinia - Auto a fuoco dopo scontro : 2 morti : Gravissimo Incidente questa mattina sulla Migliara 47 nel territorio comunale di Pontinia. Una Mercedes ha preso fuoco dopo lo scontro con una Citroen C2 e nell'impatto un 33enne è morto sul colpo ...

Due interventi su Auto a fuoco a Seveso e Meda : nessun ferito : Due auto a fuoco nel giro di venti minuti nel raggio di pochi chilometri. È successo nella serata di martedì 26 febbraio tra le 20.30 e le 21 a Seveso e Meda. In entrambi in casi non si sono ...

Protesta del latte : uomini mascherati e armati assaltano Autocisterna e le danno fuoco nel Sassarese : Assalto a un camion cisterna che è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto un incontro in prefettura a Sassari tra pastori e trasformatori sul prezzo del latte. Alcuni ...

Protesta del latte : uomini mascherati e armati assaltano Autocisterna e le danno fuoco nel Sassarese : Sale la tensione in Sardegna, nel giorno in cui è previsto un incontro tra pastori e trasformatori sul prezzo di vendita. Secondo assalto armato in 72 ore

Un'Auto dei Carabinieri ha preso fuoco in Autostrada sulla A29 vicino Campobello di Mazara : Singolare incidente per alcuni Carabinieri. La loro auto ha preso infatti fuoco intorno sull'autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo di Campobello di Mazara. L'auto, in ...