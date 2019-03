Arezzo | ventunenne spacciava droga e rilasciava ricevuta

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Un giovane di 21 anni, di cui non sono state fornite le generalità, è stato arrestato dagli uomini del Commissariato di Polizia di Sansepolcro per spaccio di. La notizia potrebbe essere derubricata come l'ennesimo fermo per l'ennesimo spacciatore, se non fosse che, in questo caso, si trattava di uno spacciatore "onesto". Infatti, come avrebbe ammesso lui stesso durante l'interrogatorio, "voleva fare le cose in regola". Infatti,al proprio acquirente una regolarefiscale per "cessione di sostanza stupefacente".L'attività del giovane spacciatore Il giovane pusher aveva avviato una lucrosa attività. Infatti, gli agenti che lo hanno arrestato hanno scoperto che aveva allestito un discreto deposito dinel bosco vicino a Sansepolcro, nel quale sono stati ritrovati due chili ditra marijuana e hashish. Inoltre nel deposito sono stati ritrovati anche i ...

LiveSicilia : Ai clienti rilasciava la 'velina', con tanto di esatta dicitura: 'per cessione di sostanza stupefacente' -