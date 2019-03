We are family | l' editoriale del direttore

gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019) Quanto contano mamma e papà nella nostra vita? Che peso specifico hanno oltre all’enorme influenza emotiva? Quali responsabilità si sono assunti e quali ci hanno fatto assumere? Questo numero di GQ è dedicato al fondamentale rapporto tra figli (maschi, ma non solo) e genitori.Non può non avervi colpito la disgrazia del bimbo di 8 anni che ai poliziotti di Carmagnola (Torino), che lo hanno fermato solo per la strada, ha detto: «Mia mamma non mi vuole più». E la tragedia di quel figlio di 10 anni che a Milano ha vegliato la madre stroncata da infarto, per un’intera giornata, sperando che aprisse gli occhi. Sono incubi, l’abbandono e la morte, che fanno parte della vita. Da estremo positivista, che crede nella forza dello spirito di sopravvivenza dell’essere umano, voglio pensare che queste infanzie, seppur profondamente segnate dal dolore, non siano distrutte.Certo, con GQ abbiamo ...

pfmajorino : “We are family”, si balla all’arrivo in piazza Duomo, e deve ancora arrivare tutto il resto del corteo - una famigl… - DulcesDeDodoC : RT @stellacomello: i piccolini nella classe di mia mamma hanno sentito we are family cantato da lodovica, hanno adorato e hanno pure cantat… - LoveLodovicaITA : RT @stellacomello: i piccolini nella classe di mia mamma hanno sentito we are family cantato da lodovica, hanno adorato e hanno pure cantat… -