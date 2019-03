Serie B | questa sera l’anticipo tra Perugia e Verona | scontro playoff

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Prende il via stala 28^ giornata diB, con l’anticipo tra. Il “Grifone” di Alessandro Nesta arriva da due vittorie consecutive su Venezia e Salernitana. Gli scaligeri vengono dalla vittoria casalinga, nel derby veneto, contro il Venezia per 1-0. Gialloblù al quinto posto con 42 punti, a -3 dal secondo posto del Palermo, ultimo valido per la promozione diretta inA. Gli umbri sono settimi con 38 punti. Le due squadre si sono affrontate in cadetteria ben 10 volte ed il bilancio è di 4 vittorie dei padroni di casa, 4 pari e 2 affermazioni ospiti. Molto atteso l’ex Di Carmine, oggi al, 38 gol nelle due stagioni col. Sarà anche la sfida tra le due Coree, grazie alla presenza di Han(Corea del Nord), tra i padroni di casa e Lee(Corea del Sud), nelle fila degli ospiti.L'articoloB,...

sscnapoli : Soltanto José Callejón e @Cristiano (entrambi 10), tra i giocatori di Serie A, hanno fornito più assist di… - RaiCultura : Parte questa sera su @RaiUno #IlNomedellaRosa, la serie tv ispirata all'omonimo romanzo di Umberto #Eco. Nel video… - SkySport : ?? 'Cosa faccio se vinco la #Champions con l'#Inter?' ?? Ecco il patto tra #Skriniar e @MatteoBarzaghi ? I Signori de… -