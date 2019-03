Netflix sfida “Gabo” e prova a portare Cent' anni di solitudine sullo schermo

"Roma" targato Netflix sfida "La favorita". E per la prima volta può vincere un supereroe : Parlare a nuora perché suocera intenda. Nel leggere le nomination, annunciate ieri, agli Oscar 2019, che saranno assegnati il prossimo 24 febbraio, va segnalato il trattamento ricevuto da Vice, tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Otto candidature per il film che ritrae l'ex Vice Presidente Usa, Dick Cheney, come il male assoluto, sbertucciando, tra gli altri, non solo George W. Bush, ma, in generale, tutta la politica Repubblicana. ...