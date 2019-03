Dalle radio ai Simpson | Michael Jackson al bando

Laura Pausini - Radio Italia Live : questa sera Dalle 21.10 (anticipazioni e scaletta) : Torna "Radio Italia Live" e sarà Laura Pausini ad essere la prima protagonista di questo nuovo ciclo di appuntamenti musicali, in onda ogni mercoledì, alle ore 21.10 su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sul sito RadioItalia.it e su REAL TIME (canale 31 del digitale terrestre free). Con oltre 25 anni di carriera, Laura Pausini arriva dritta al cuore di tanti fan in tutto il mondo. È infatti l’artista Italiana più premiata a Livello ...