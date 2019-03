ansa

(Di venerdì 8 marzo 2019) PECHINO, 8 MAR - Lasollecita a non interferire nella crisina, rilevando che la storia ha dato una chiara lezione per "non seguire le stesse e disastose strade". Il ministro degli ...

danfazz : Cina, no a interferenze in Venezuela - America Latina - ANSA - Tablinsky : @TitolareList Stiamo con le aziende italiane che devono poter vendere ,senza vincoli commerciali e complicazioni in… - KazemEbrahim131 : RT @GiulioTerzi: #Fakenews, come possono influenzare le prossime elezioni europee -