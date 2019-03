Bolletta Tim ex Telecom | elenco telefonico | costo e come disdire l’invio

termometropolitico

(Di venerdì 8 marzo 2019)Tim exinGiorno dopo giorno diventano sempre meno usate le utenze fisse, tuttavia, ancora in molti ricevono l’presso la propria abitazione. Uno strumento ormai quasi inutile che, però, ha un, anche se non altissimo.fare per non riceverlo più?Tim: quasi 4 euro all’anno Sono milioni gli italiani che ancora si vedono recapitare le Pagine Bianche o elenchi telefonici dello stesso genere. D’altra parte, non tutti gli utenti sanno che ciò ha un. Per esempio, Tim addebita 3,90 euro all’anno sulla fattura relativa ai consumi della linea fissa della propria abitazione. Niente d’esoso, alla fin fine, tuttavia, è una spesa inutile per moltissime persone che ormai utilizzano prevalentemente internet e i propri smartphone per rintracciare i ...

simone_xenor : @TIM_Official Salve, come mai dopo aver disdetto una vostra linea telefonica a novembre 2018, con invio di raccoman… - CentroBDS : Con l'introduzione della #fatturaelettronica, non ha più senso ricevere la bolletta cartacea (non valida ai fini fi… - frandura : Cara @TIM_Official ho appena pagato una bolletta per la consegna degli elenchi telefonici mai consegnati! In più su… -