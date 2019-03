Video papera Buffon Gaffe di Gigi in Psg-Man Utd che spiana la strada a Lukaku

PSG-Manchester United : “papera” di Buffon - Lukaku ringrazia per la doppietta [ Video ] : PSG-Manchester United , incontro molto bello e ricco di reti tra le due squadre che si stanno giocando l’approdo ai quarti PSG-Manchester United , una gara tesissima in quel di Parigi. Attualmente le squadre si trovano sul punteggio di 1-2 in favore degli ospiti, guidati da un grande Lukaku autore di due reti. La seconda però è stata di fatto regalata da Buffon (prossimo al rinnovo), autore di un infortunio molto goffo. Il portiere ...

Highlights Frosinone-Roma 2-3 - Video e gol. Papera di Olsen - poi ci pensa Dzeko nel recupero : La Roma ha sconfitto il Frosinone per 3-2 nell’anticipo della 25esima giornata della Serie A 2019 di calcio. Un match ricco di emozioni quello del “Benito Stirpe” con i ciociari che sono passati in vantaggio al 5′ grazie a Ciano che ha tirato un missile dalla distanza e Olsen ha pasticciato la parata, probabilmente anche tradito dal forte vento della serata. I giallorossi hanno però ribaltato il risultato nel giro di un ...

Frosinone-Roma - il gol di Ciano sblocca la gara : Nzonzi sbaglia tutto - ma la papera di Olsen è clamorosa! [Video] : Frosinone in vantaggio sulla Roma grazie al gol di Ciano: Nzonzi sbaglia il retropassaggio e favorisce l’attaccante dei ciociari, Olsen completa la frittata con una papera clamorosa Inizio in salita per la Roma al Benito Stirpe. Frosinone subito in vantaggio nei minuti iniziali grazie al gol di Ciano, sulla quale pesano gli errori grossolani di Nzonzi e Olsen. Il centrocampista francese sbaglia il retropassaggio e serve praticamente ...