Tav | il Governo non trova l' uscita dal tunnel

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sì o No, non esiste il forse, aveva detto Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice notturno sulla Tav. E' forse, invece, ancora, l'esito di cinque ore di confronto nelsulla Torino-Lione, con le posizioni cristallizzate, con la Lega che vuole un Sì senza più rinvii, anche a costo di chiamare i cittadini piemontesi a pronunciarsi con un referendum o di far decidere a un voto del Parlamento, il M5s che vive quella per il No come la battaglia della 'vita' politica. Forse, perché, non c'è ancora una decisione né sul "se", né sul "come" fare il treno ad alta velocità.Ilsembra prendere tempo: quel tempo che non ha quasi più. Perché è tempo di decidere sui bandi della Torino Lione, perché l'Europa fa trapelare che presto invierà una lettera molto dura, in cui ...

