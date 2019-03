Staffetta mista di bronzo ai mondiali di biathlon

Mondiali - Italia di bronzo nella Staffetta mista : Italia subito a medaglia ai campionati Mondiali di biathlon di Oestersund che si aprono con il bronzo della staffetta mista. A conquistarlo Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Subito in testa la Norvegia - Italia terza nella Staffetta mista : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Mondiali 2019 : l’Italia parte fortissimo - è bronzo nella Staffetta mista! : Medaglia doveva essere e medaglia è stata: l’Italia di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch conquista il bronzo nella staffetta mista dei Mondiali di Biathlon iniziati oggi ad Oestersund, in Svezia: azzurri sempre virtualmente sul podio, vittoria per la Norvegia davanti alla Germania. Prima frazione da incorniciare per Lisa Vittozzi, perfetta al tiro e velocissima nel rilascio dei colpi (al di sotto dei 20″ ...

Mondiali Biathlon 2019 – L’Italia subito sul podio a Oestersund : bronzo per gli azzurri nella Staffetta mista : subito una medaglia per gli azzurri nella prima giornata di gare dei Mondiali di Biathlon 2019: l’Italia di bronzo nella staffetta mista L’Italia del Biathlon inizia col piede giusto i Mondiali 2019 di Oestersund. Gli azzurri hanno conquistato una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta mista, piazzandosi alle spalle solo di Norvegia e Germania. Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windish sorridono ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 in DIRETTA : ITALIA DI BRONZO! Oro alla Norvegia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 7, alle ore 16.15 per l’ITALIA saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia in lizza per la medaglia a metà gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 7, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 7, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà ...

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2019 : in gara tutti i big - c’è anche la Staffetta mista in programma : Partiranno da Abu Dhabi le World Series di Triathlon: domani si disputeranno le prove individuali su distanza sprint, mentre sabato inizieranno anche le World Series per quanto concerne la staffetta mista. L’Italia schiererà tre atleti nelle prove individuali, ovvero Annamaria Mazzetti, Verena Steinhauser ed Alessandro Fabian, mentre Joel Filliol, che sarà con la squadra negli Emirati Arabi Uniti, ha convocato per la staffetta Gianluca ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia sogna una medaglia col quartetto olimpico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 7, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà ...

Biathlon - Mondiali 2019 : nevica copiosamente ad Östersund. Condizioni difficili per la Staffetta mista di oggi : Dopo una lunga attesa i Mondiali 2019 di Biathlon inizieranno il loro darsi ad Östersund (Svezia). Si comincerà dalla staffetta mista e l’Italia con le sue punte è desiderosa di centrare il podio e, perché no, sognare anche il successo. Una gara, da sempre, emozionante e caratterizzata da continui cambi di fronte per via degli errori al poligono, fattore discriminante sul risultato finale. Serie di tiro che saranno complicate, stando alle ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Laura Dahlmeier non sarà al via della Staffetta mista per un piccolo problema di salute. Denise Herrmann la sostituirà : Dopo una lunga attesa finalmente si comincia. Oggi, ad Oestersund (Svezia), prenderanno il via i Mondiali di Biathlon ed in programma vi sarà la staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Il Bel Paese ha subito delle possibilità di andare a medaglia. Rispetto a quanto preventivato alla vigilia, ci sarà un piccolo cambiamento in tema di formazione: Hofer sarà in terza ...

LIVE Biathlon - Mondiali 2019 in DIRETTA : come vedere in tv la Staffetta mista. Orario e programma : Oggi giovedì 7 marzo incominciano i Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund inizia la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo: in Svezia si apre con la staffetta mista, in palio ovviamente le prime medaglie di questa competizione che ci terrà compagnia fino a domenica 17 marzo. L’Italia coltiva grandi ambizioni in questa gara, il nostro quartetto ha vinto la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi e ha tutte le carte in regola ...

Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Carabina in spalla e sci ai piedi, al via ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di Biathlon: oggi, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della Staffetta mista. Per l’Italia rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento. Ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. Nelle prime ...

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la Staffetta mista (7 marzo). Programma - orario e tv. Tutti i partecipanti : Stanno per iniziare ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di Biathlon: domani, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in Programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch: l’Italia ha subito delle possibilità di andare a medaglia, anche se rispetto alla formazione attesa c’è una novità per gli ...