Pedro Almodóvar | i film e le donne

(Di giovedì 7 marzo 2019) Colpo di teatro di. Che stesse girando il suo ventunesimo, Dolor y gloria, si sapeva. Un po’ meno invece sulla storia e la data di uscita nelle sale. Ma all’improvviso annuncia che è tutto pronto, che il 22 marzo gli spagnoli potranno ammirare il suo lavoro, che a maggio sarà in Italia. Storiona di famiglia, molto autobiografica. Proprio 20 anni dopo (gli stessi che compie quest’anno GQ), quel Tutto su mia madre che gli fece vincere il premio per la miglior regia sulla Croisette.Perché nel suo lavoro si è concentrato così tanto sulleforti e sui transessuali?«Penso che questo derivi dalla mia biografia. Durante gli anni della mia formazione, sono vissuto circondato daforti e combattenti. Lesono più sorprendenti e meno pudiche, due qualità che arricchiscono sempre i personaggi. Sono più poliedriche degli uomini, e in Spagna ci sono ...

