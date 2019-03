Navigator, serve laurea magistrale

Non c'è ancora il bando di reclutamento per ideputati a guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza ma cominciano a delinearsi i requisiti. Sarà necessario avere la(5 anni);non ancora definiti i corsi ammessi,ma di certo ci sono giurisprudenza,economia,statistica scienze politiche,scienze della formazione. Non è prevista una prova orale. Incerto il paletto: voto diminimo (forse 100) o ammissione al test per 60 mila con voto più alto. Il compenso: 2 anni di contratto,a 30mila euro l'anno.(Di giovedì 7 marzo 2019)

sissiago : @faustagf Se hanno 4 anni di esperienza non serve facciano i navigator... - MORENOMASOTTI : Sereni c'è il reddito di cittadinanza ....anzi con i Navigator ci sarà lavoro per tutti !!!! Lo dice di Maio e se… - albertocallerio : @astrolat @SkyTG24 Nessuna di queste cose è stata realizzata. Serve uno bravo, più che un navigator. -